Marvin Gaye: Sensation! Verschollenes Album „You’re The Man“ erscheint

Diese Woche setzen wir uns bekanntlich intensiv mit dem Werk der Beatles auseinander - und verlosen am Ende eine Beatles-Vinyl-Box. Heute hat Komponist und Tontechniker Scott Freiman zehn bisher unbekannte Fakten über die Musik der Beatles versammelt, die wir in unser kleinen Videogalerie einmal aufführen.

Der 49-jährige Komponist und Tontechniker hat die Arbeit der Beatles schon in jungen Jahren verfolgt und eine Reihe erfolgreicher Bücher über die Band geschrieben. So zum Beispiel "Deconstructing Sgt. Pepper", "Looking Through A Glass Onion" über das "White Album" und "Tomorrow Never Knows" über "Revolver". Für ihn steckt die lebenslange Faszination hinter seinem Schaffen: "Ich habe mal einem Highschool-Freund erzählt, was ich jetzt mache, und er meinte bloß 'Oh, ich dachte mir schon immer, dass du so etwas machen würdest'". Freimans Begeisterung fokusiert sich dabei klar auf die Musik: "Wenn mir jemand erzählt 'Ich habe eine Servierte, die John Lennon…