„The Masked Singer“: Monstronaut begeistert mit „TNT“ von AC/DC

Der Monstronaut konnte in der jüngsten Folge bei „The Masked Singer“ zeigen, wie viel Hard Rock in ihm steckt.

In der jüngsten Folge der Musik-Rateshow „The Masked Singer“ konnte sich vor allem der Monstronaut als Jury- und Publikumsliebling durchsetzen: Das pinke Monstrum wählte für seinen Auftritt das vielfach gecoverte Hit-Monstrum „TNT“ von AC/DC – und erntete dafür viel Applaus.

Wer ist der Monstronaut? Teddy Teclebrhan, Wilson Gonzales Ochsenknecht oder doch Thore Schölermann?

Wer sich unter dem Kostüm befindet, ist bisher jedoch noch nicht aufgeklärt worden, einige Hinweise darauf gibt es jedoch.

So wurde bereits verraten, dass es sich bei dem Monstronauten um ein Kind des Astronauten und des Monsterchens handelt. Demnach wird also eine Verbindung zwischen Max Mutzke und Susi Kentikian gesucht, die sich unter den Kostümen befanden und in der ersten Staffel von „The Masked Singer“ auftraten.

Desweiteren befindet sich die Aufschrift HF 212 auf seinem Ultraschallbild und er hat bereits klar gemacht, dass er „Showbizz“ und „Halligalli“ als Hauptfächer wählen möchte. Zudem ist der Monstronaut mit einer Körpergröße von 2,50 Meter die bisher größte Figur mit Maskierung in der Show.

Die Jury hat bereits einige Namen ins Rennen gebracht, darunter Komiker Teddy Teclebrhan, Wilson Gonzales Ochsenknecht und Daniel Boschmann. Die Community wiederum tippt auf die Moderatoren Thore Schölermann, Joko Winterscheidt und Luke Mockridge.

Seit dem 16. Februar schlüpfen wieder jeden Dienstag ab 20:15 Uhr Promis in Kostüme und führen anonym Songs auf. Mit dabei sind diesmal auch wieder Ruth Moschner und Rea Garvey, die nach jedem Auftritt raten müssen, wer sich hinter der jeweiligen Maske verstecken könnte.

Empfehlung der Redaktion Bon Scott: Der tragische Tod des AC/DC-Sängers

Dabei bekommen sie jede Woche Unterstützung von einem neuem Gast. In der letzten Staffel versteckten sich bei „The Masked Singer“ unter anderem Veronica Ferres, Sylvie Meis und Vicky Leandros hinter den aufwendigen Kostümen.

Doch für den Sieg reichte es bei den drei Damen am Ende nicht. Denn es war Sarah Lombardi, die als Skelett am Ende unschlagbar war und die dritte Staffel gewann.