Australien ist bekannt für manch kuriose Veranstaltungen – dieser musikalische Gitarristen-Flashmob wird möglicherweise sogar in die Geschichte eingehen.

Bei einem Weltrekord-Versuch beim Sydney Guitar Festivals sollten möglichst viele Musiker gleichzeitig einen bestimmten Song auf E-Gitarre spielen. Die Veranstalter entschieden sich für den Hard-Rock-Klassiker „Highway to Hell". Ein besonderer Tribut an AC/DC, natürlich eine der bekanntesten Bands des Kontinents.

Insgesamt 457 Gitarrenbegeisterte kamen am Nachmittag zusammen und übertrafen damit haushoch die Teilnehmerzahl des alten Rekordträgers – im Jahr 2013 versammelten sich in Indien 368 Gitarristen und spielten „Knocking On Heaven’s Door“ der Guns N‘ Roses.

Frauen und Männer jeden Alters trafen sich in Sydney, um gemeinsam den vierminütigen Hit zu performen. Manch einer headbangte beim Spielen zum Song. Die friedliche Versammlung zeigt, auf welche großartige Weise Musik verbinden kann.

Und so klingt es, wenn 457 E-Gitarren gleichzeitig „Highway to Hell“ spielen:

https://www.youtube.com/watch?v=RaLOFFIDhiI Video can’t be loaded: Sydney Guitar Festival Highway to Hell World Record (https://www.youtube.com/watch?v=RaLOFFIDhiI)