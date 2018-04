AC/DC – Highway To Hell (1979)

Wenn bei einer Party eigentlich nichts mehr ging, ging immer noch „Highway To Hell“. Wer Anfang der 80er-Jahre Teenager war, hat zu Songs wie „Highway To Hell“. „Girls Got Rhythm“ und „Touch Too Much“ abrocken und Luftgitarre spielen geübt – zumindest immer solange, bis ein Mädchen wollte, dass man auch mal was Langsames auflegt.

AC/DC, die erstmals nicht von Vanda/Young produziert wurden, liefern auf „Highway To Hell“ eine Wahnsinnsfete voller Sex, Drugs und Rock’n’Roll, dreckig, verratzt, schäbig, sexy, ironisch – und das Vermächtnis des Bon Scott, der ein Jahr nach den Aufnahmen sterben sollte. Mit dem „Mork vom Ork“-Gruß „Na-Nu Na-Nu“ verabschiedet er sich, als das Album mit „Night Prowler“ zu Ende geht, von dieser Welt.

Gunther Reinhardt

100. Anthrax: "Spreading The Disease" (1985) Anthrax, wichtige Wegbereiter für Thrash- und Speedmetal, schafften mit ihrem zweiten Werk den großen Wurf: Der neue Sänger Joey Belladonna addierte Melodie zu scharf geschnittenen Mosh-Pit-Riffs, die mehr als bei den meisten Kollegen ihre Wurzeln im US-Hardcore haben (remember S.O.D.?). Dazu hatten Anthrax etwas, das dem Genre meist abging: Humor.  Fotostrecke: Die 100 besten Hardrock- und Metal-Alben: die komplette Liste!

AC/DC aktuell:

Gerüchte über ein neues Album von AC/DC mit Axl Rose als Leadsänger gibt es schon seit Längerem. Nun soll Bandchef Angus Young mit dem Kollegen von Guns N’Roses tatsächlich nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Studio gemeinsame Sache machen – und eine neue Platte der Metal-Legenden vorbereiten. Das behauptet der Frontmann von Rose Tattoo, Angry „Mad Max“ Anderson.

Im Gespräch mit The Rockpit spricht der Australier über die angeblichen Pläne des Landmanns (via Loudwire). Demnach habe Anderson sich mit Young über die Zukunft unterhalten, als er mit Rose Tattoo Support-Act für Guns N’Roses bei deren „Not In This Lifetime“-Tour war. Angus Young: „Kumpel, wir arbeiten an einem neuen Album.“ Darauf angesprochen, wer als Sänger dabei sei, habe der Gitarrist mit nur einem Wort geantwortet: „Axl“.

Weiterlesen Die besten Gitarristen aller Zeiten: Angus Young (AC/DC) „Angus Young ist Clark fucking Kent“, sagte AC/DC-Frontmann Brian Johnson 2008 dem ROLLING STONE. „Er geht in eine Telefonzelle – und kommt als 14-jähriges Teufelchen wieder raus, das nur noch hemmungslos rocken will.“

Angus Young selbst hat sich offiziell noch nicht zur Zukunft seiner Gruppe geäußert – sein Bruder Malcolm verstarb im November 2017, das macht Angus zum alleinigen Originalmitglied von AC/DC. Der wegen Gesundheitsproblemen 2016 ausgestiegene Vokalist Brian Johnson hat zwar sein Bühnencomeback auf kleiner Bühne ordentlich absolviert, scheint derzeit aber kein Thema für die Band zu sein.