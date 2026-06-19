Matt Damon crasht „Kimmel“ in einem echten Trojanischen Pferd

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„The Odyssey“ steht kurz vor der Premiere – und Hauptdarsteller Matt Damon hat das gefeiert, indem er sich in ein Trojanisches Pferd zwängte, um sich auf die Bühne von „Jimmy Kimmel Live“ zu schmuggeln.

Während Host Jimmy Kimmel sein letztes Monolog vor der alljährlichen Sommerpause hielt, wurde er von einem Lieferfahrer unterbrochen, der ein riesiges Holzpferd und ein etwas kleineres Exemplar mitbrachte. Kimmel spielte den Überraschten – selbst als der Fahrer darauf bestand, das kleinere Pferd ins Studio zu bringen. „Ich habe dieses Pferd nicht bestellt“, sagte er. „Ich weiß nicht, was es hier soll. Wir machen gerade eine Show.“

Dann sprang Damon aus dem Pferd heraus, begleitet von lautem Applaus. „Ich will das Pferd hier nicht drin haben“, sagte Kimmel zu Damon. „Das Pferd ist drin, und es gibt kein Zurück, Bitch“, antwortete Damon. „Ich hab’s geschafft!“

Damon gegen Kimmel

„Ich bin weit gereist, durch Wellen und Krieg, um dieses Publikum vor der Mittelmäßigkeit zu retten“, fügte er hinzu.

„Das ist Hausfriedensbruch“, sagte Kimmel. „Das ist schon wieder eine Straftat, die du hier begehst.“

„Dein Gesicht ist eine Straftat“, konterte Damon. Er erklärte, er sei vorbeigekommen, um für „The Odyssey“ zu werben – Christopher Nolans kommendes Filmprojekt, das am 17. Juli in die Kinos kommt.

Pool-Noodles und Beleidigungen

„Oh mein Gott. Hast du diesen Film extra gemacht, damit du dich in einem Trojanischen Pferd in diesen Raum schleichen kannst?“, fragte Kimmel. „Das ist das Traurigste, was ich je gehört habe. Was für ein Versager du bist.“

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Der Auftritt eskalierte schließlich zu einer Pool-Noodle-Schlägerei zwischen den beiden, nachdem Damon Kimmels Eltern beleidigt hatte und Kimmel darauf bestand, dass dieser Stunt keineswegs bedeute, dass Damon in der Show zu Gast sei. „Alle zu Hause, ihr könnt jetzt aufwachen“, sagte Damon. „Denn die Show ist endlich, endlich für ungefähr eine Minute gut.“

Eine Fehde seit 2005

Damon und Kimmel liegen sich seit 2005 öffentlich in den Haaren. Die Fehde begann, als Kimmel bei „Jimmy Kimmel Live“ einen Running Gag einführte, bei dem er so tat, als würde er Damon aus Zeitgründen aus der Sendung streichen. „Ich möchte mich bei Matt Damon entschuldigen, uns ist die Zeit ausgegangen“, scherzte der Late-Night-Host. Seitdem haben die beiden das Hin und Her fortgeführt – bisweilen unter Einbeziehung von Leuten wie Ben Affleck.

Im vergangenen Jahr trat Damon bei „Who Wants to Be a Millionaire“ auf, das Kimmel moderierte. Damon und sein Spielpartner Ken Jennings gewannen schließlich eine Million Dollar für Damons gemeinnützige Organisation Water.org, die Gemeinden in Not mit sauberem Wasser versorgt. „Das ist der dramatischste Millionen-Dollar-Moment in der Geschichte von ‚Who Wants to Be a Millionaire’“, sagte Kimmel, als sie den Sieg einfuhren.