Matthew Collins: Sohn von Phil kickt in Hannover

Am letzten Liga-Wochenende konnte die zuletzt so gebeutelte Mannschaft des Zweitligisten Hannover 96 wieder so richtig jubeln: Vier zu Null gegen Aufsteiger 1. FC Magdeburg. Platz sieben im aktuellen Tableau. Nach den Turbulenzen um Investor und Langzeit-Präsident Martin Kind läuft es sportlich gar mal nicht SO schlecht. Man ist bescheiden geworden seit dem letzten Abstieg aus der Bundesliga nach der Saison 2018/19.

Nun tritt der in Fachkreisen gerne mal als „bieder“ titulierte Nord-Club ungewohnt popkulturell in Erscheinung: Matthew Collins, leiblicher Sohn von Genesis-Legende Phil Collins, spielt in der neuen Saison in der U19-Mannschaft der Hannoveraner.

Fun Fact dazu: Im Jahr 2007 trat Vater Phil, seinerzeit auf der Bühne mit Genesis, im örtlichen Niedersachsen Stadion auf. Aus unbekannten Gründen trug er eine Merch-Jacke von 96. Auch auf der späteren Amerika-Tour soll er das Teil gelegentlich getragen haben.

Der 17-jährige Collins-Sprößling kickt im zentralen Mittelfeld. Bereits zuvor hatte Matthew in Deutschland gespielt. Und zwar beim FC Astoria Walldorf, wo im badischen Umfeld bekanntlich der nicht sonderlich beliebte Investoren-Verein Hoffenheim 1898 beheimatet ist.

Großen Eindruck konnte Collins-Junior noch nicht hinterlassen. Das Fachportal „transfermarkt“ markiert ihn in seinen Spielzeit-Auswertungen bislang als „Bankdrücker“. In der Tageszeitung „HAZ“ sagte der Talent-Koordinator der 96er, Achim Sarstedt, dass es keinerlei Promi-Bonus für ihn geben würde. Das sei nicht nur im Jugendsport absolut kontraproduktiv. Es zähle ganz allein die Leistung. Genesis-Vater hin, Pop-Weltstar-Mischpoke her.

Dass Collins beim (letztmaligen) Meisterclub von 1954 spielt, dem „Wunder-von-Bern-WM-Jahr“, scheint kein Zufall zu sein. Die „Bild“ hatte in ihrer Regionalausgabe ausgegraben, dass ein Mitarbeiter der „Eilenrieder“ (so der Name des traditionellen Vereinsstadions) früher im Management von Vater Collins gewesen ist. Matthew und sein älterer Bruder Nicholas, der heute Live-Schlagzeuger bei Genesis und Vater Phil ist, sollen bereits 2019 zu einem Schnupperkurs an der Leine vorstellig gewesen sein. Weltbürger-Kid Matthew kickte damals noch im Florida-Strand-Paradies Miami.