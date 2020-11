Verschollener Film aufgetaucht: Hier spielte Phil Collins 1969 im deutschen Fernsehen

Phil Collins hat eine Fehde mit seiner Ex-Frau und mit dem Präsident der USA am Laufen, und keine der beiden scheint sich so leicht wieder aufzulösen.

Nachdem am 14. Oktober zu einer Massenkundgebung in Des Moines, Iowa, Phil Collins‚ Single „In The Air Tonight“ lief, erwirkte der Drummer eine Unterlassungserklärung gegen Donald Trump. Wie „TMZ“ berichtete, schickten seine Anwälte am vorherigen Freitag (23. Oktober) eine weiter Erklärung raus – Collins begann sich schon vor Oktober gegen Trumps widerrechtliche Nutzung seines Song zu wehren. Die Anwälte hätten am 24. Juni das erste mal ein Unterlassungserklärung aufgesetzt und schon darauf hin keine Antwort erhalten. Währenddessen nutzte Trump „In The Air Tonight“, um eine Massenkundgebung zu eröffnen. Die Auswahl des Songs wurde von den Medien als unglückliche Anspielung auf…