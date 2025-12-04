Harte Strafe für Matthew Perrys Ketamin-Doktor

Der Arzt, der Matthew Perry 20 Fläschchen flüssiges Ketamin verkaufte und Perrys Assistenten beibrachte, wie man es injiziert, nur wenige Wochen bevor der „Friends“-Darsteller in einem Whirlpool eine Überdosis erlitt, wurde am Mittwoch bei einer emotionalen Anhörung im Beisein von Perrys Familie zu 30 Monaten Haft verurteilt.

Urteil und Begründung

„Ich habe Matthew Perry im Stich gelassen“, sagte Dr. Salvador Plasencia in einer Ansprache an das Gericht, bevor er in Gewahrsam genommen wurde. „Ich hätte ihn schützen müssen. … Es tut mir so leid.“

U.S.-Bezirksrichterin Sherilyn Peace Garnett ging über die Richtlinien von acht bis 14 Monaten Gefängnis hinaus und stellte fest, dass Plasencia „seine Vertrauensstellung missbraucht“ habe. Sie sagte, der Arzt habe nicht die genaue Charge Ketamin geliefert, die Perry am 28. Oktober 2023 letztlich tötete, doch das sei nicht daran gelegen, dass er es nicht versucht hätte.

Sie verwies darauf, dass Plasencia einen Tag vor Perrys Tod eine SMS an Perrys persönlichen Assistenten geschickt hatte: „Ich weiß, Sie erwähnten eine Pause. Ich habe aufgestockt.“ Sie sagte, Plasencias Behauptung, er habe Perry bei Depressionen helfen wollen, klinge nicht „glaubhaft“.

„Sie haben Mr. Perrys Sucht für Ihren eigenen Profit ausgenutzt, in Höhe von 55.000 Dollar“, sagte die Richterin, bevor sie das Urteil verkündete, zu dem auch eine Geldstrafe von 5.600 Dollar und zwei Jahre überwachte Freilassung gehören. „Sie und andere halfen Mr. Perry, auf einem Weg zu bleiben, der zu einem solchen Ende führte, indem Sie seine Ketamin-Sucht weiter fütterten.“

Schuldeingeständnis und Konsequenzen

Plasencia bekannte sich im Juli schuldig zu vier Anklagepunkten wegen Verteilung von Ketamin. Er gab zu, Behandlungsunterlagen gefälscht zu haben, um seine Spuren während der Bundesermittlung zu verwischen. Die Anklage hätte bis zu 40 Jahre Haft bedeuten können. Die Staatsanwaltschaft hatte drei Jahre Haft gefordert.

Plasencia bat um keine zusätzliche Zeit im Gefängnis und sagte, er habe freiwillig seine ärztliche Zulassung abgegeben — was zum Verlust seiner Klinik und seiner Existenz führte — und dass seine Frau und sein Sohn nach Arizona gezogen seien, um der „Reaktion“ nach Perrys Tod zu entkommen.

Die Aussagen von Perrys Familie

Perrys Mutter, Stiefmutter und zwei Schwestern traten ans Rednerpult, um den Arzt direkt anzusprechen. Er saß am Tisch der Verteidigung und hörte zu. Perrys Mutter, Suzanne Morrison, sagte, sie sei sich nicht sicher gewesen, ob sie sprechen wolle, entschied sich aber dazu, damit er sie sehen würde.

„In unsere Familie ist ein schreckliches Loch gerissen worden“, sagte sie. „Sie haben einen Eid abgelegt, den Ärzte ablegen. Er ist alt, er hat lange funktioniert, aber ab und zu wird er missbraucht. Sie haben ihn beiseitegeschoben.“ Sie beschrieb ihren Sohn als „einen der stärksten Männer, die ich je gekannt habe“ und erinnerte daran, wie er schwere gesundheitliche Probleme überlebte, darunter einen geplatzten Dickdarm.

„Er hätte nicht sterben dürfen“

„Ich dachte immer, er könne nicht sterben, dass er nicht sterben sollte. Er kam aus den kritischsten Situationen immer wieder heraus“, sagte sie. Perry habe darauf vertraut, dass Ärzte ihren hippokratischen Eid einhalten und keinen Schaden anrichten. Plasencia habe diesen Eid verletzt.

Dann verwies sie auf die SMS, die Plasencia an seinen Mentor Dr. Mark Chavez sandte, am Tag des ersten Ketamin-Verkaufs an Perry. „Ich frage mich, wie viel dieser Idiot zahlen wird“ und „Finden wir es heraus“, lauteten die Nachrichten vom 30. September 2024.

„Das ist mein Junge. Ich wusste, wie abhängig er war, Jahr für Jahr. Und er hat das alles überlebt, nur um als Idiot bezeichnet zu werden? An diesem Mann war nichts Idiotisches. Er wusste sogar, wie man ein erfolgreicher Süchtiger ist“, sagte sie. „Ich möchte, dass Sie sehen: Das ist die Mutter. Ich hörte, Sie hätten ein Kind und wollten Ihre Familie zusammenhalten. Und ich möchte, dass Sie sehen: Das ist die Mutter. Es tut mir leid, dass ich Sie unter diesen Umständen kennenlernen musste, aber das war eine schlimme Sache, die Sie getan haben.“

Die Stimmen der Schwestern

Perrys Schwester aus der zweiten Ehe seines Vaters sagte, Plasencia habe „direkt“ zum Tod ihres Bruders beigetragen. „Sie wussten, dass Matthews Krankheit ihn unfähig machte, richtige Entscheidungen zu treffen. Und Sie wussten, wie verletzlich er war, aber gaben ihm weiterhin exorbitante Mengen Ketamin“, sagte Maria Perry. „Sie haben eine der brillantesten Lichtquellen ausgelöscht, die wir hatten. Ich fühle mich verzweifelt allein und verängstigt.“

Perrys jüngste Schwester, Madeline Morrison, brach in Tränen aus, als sie sprach. „Ich bin übertrieben beschützerisch, und es bringt mich um, dass ich meinen Bruder am Ende nicht schützen konnte. Der Tod meines Bruders hat meine Welt auf den Kopf gestellt und einen Krater in unser Leben geschlagen“, sagte sie. „Sie haben den lebenslangen Kampf meines Bruders mit der Sucht für einen Zahltag ausgenutzt.“

Einschätzung der Verteidigung

In jüngsten Schriftsätzen räumten Plasencias Anwälte ein, er habe „die Augen vor klaren Anzeichen von Sucht und Rückfall“ verschlossen. Sie sagten, dass Plasencia über 13 Tage, vom Ende September bis Mitte Oktober 2023, Perry behandelte — „ohne ausreichendes Wissen über Ketamintherapie“ und ohne ein volles Verständnis der Sucht seines Patienten. „Es war rücksichtslos. Und es war der größte Fehler seines Lebens.“

In seinem Geständnis gab Plasencia zu, Perry mehrfach flüssiges Ketamin injiziert zu haben, darunter einmal in einem Auto, das vor dem Aquarium von Long Beach geparkt war. Er gab zu, Perry Fläschchen des dissoziativen Anästhetikums für den Hausgebrauch verkauft zu haben — „ohne legitimen medizinischen Zweck“.

Stellungnahme der Verteidigung nach dem Urteil

„Herr Plasencia akzeptiert das heutige Urteil mit Demut und tiefer Reue“, sagten seine Anwältinnen Karen L. Goldstein und Debra S. White in einer Erklärung. „Er war ein guter Arzt, geliebt von denen, die er behandelte. Er ist kein Bösewicht. Und er ist jemand, der bei der Off-Label-Anwendung von Ketamin — einem häufig bei Depressionen eingesetzten Medikament ohne einheitliche Standards — schwerwiegende Fehler gemacht hat. Die Fehler, die er während der 13 Tage der Behandlung von Mr. Perry gemacht hat, werden ihn für immer begleiten.“

Verbindungen zu weiteren Angeklagten

Plasencia ist einer von fünf Menschen, die inzwischen im Zusammenhang mit Perrys Tod verurteilt wurden. Er war im vergangenen Jahr zusammen mit Jasveen Sangha verhaftet worden, der Frau, die die Staatsanwälte als „Ketamin-Königin“ von North Hollywood bezeichneten. Sangha bekannte sich im September schuldig und soll am 10. Dezember verurteilt werden.

Im Rahmen von Plasencias Deal stimmten die Staatsanwälte zu, dass das Ketamin in Perrys Körper zum Zeitpunkt seines Todes nicht von Plasencia stammte. Sie sagten, Sangha habe Perry am 14. Oktober 2023 25 Fläschchen flüssiges Ketamin verkauft und zehn Tage später weitere 25. Am Tag von Perrys Tod habe sein Assistent Kenneth Iwamasa dem Schauspieler drei Injektionen des von Sangha gelieferten Ketamins verabreicht. (Eine Autopsie ergab, dass Perry in seinem Haus in Pacific Palisades an den akuten Wirkungen von Ketamin starb.)

Die Struktur der Anklage

Als Bundesbeamte im vergangenen Jahr ihre 18-Punkte-Anklage veröffentlichten, bezeichneten sie Plasencia und Sangha als „Hauptangeklagte“. Sie sagten, Iwamasa, Dr. Chavez und Erik Fleming — ein Mann aus der Gegend, der angeblich als Mittelsmann bei den Ketaminverkäufen an Perry fungierte — hätten bereits Deals angenommen.

Beamte sagten, Perry sei süchtig nach intravenösem Ketamin geworden, als er im Herbst 2023 wegen Depression und Angstzuständen eine örtliche Klinik aufsuchte. Als die Klinik sich weigerte, die Dosis zu erhöhen, habe Perry sich an die vier Lieferanten gewandt, die in dem Fall angeklagt wurden.

Geld und Motivation

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hätten Plasencia und Chavez in den letzten Wochen von Perrys Leben 20 Fläschchen flüssiges Ketamin im Austausch gegen 55.000 Dollar Bargeld geliefert. Die Ärzte hätten Perry 2.000 Dollar für ein einziges Fläschchen berechnet, das Chavez etwa 12 Dollar gekostet habe.

Dr. Chavez soll am 17. Dezember verurteilt werden. Fleming hat seine Verhandlung für den 7. Januar, während Iwamasa am 14. Januar verurteilt werden soll.

Bewertung durch die Staatsanwaltschaft

Staatsanwalt Ian Yanniello sagte am Mittwoch vor Gericht, dass Plasencia zwar nicht das Ketamin geliefert habe, das zu Perrys Tod führte, aber „die Anleitung und Schulung“ sowie die Spritzen bereitgestellt habe, die Iwamasa in die Lage versetzten, Perry am Tag seines Todes zu injizieren. „Es war keine medizinische Behandlung, es war Drogendealen“, sagte Yanniello. „Er war ein Drogendealer im weißen Kittel.“