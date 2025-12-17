Matthew Perrys Ketamin-Arzt entgeht Gefängnisstrafe

Der in Ungnade gefallene kalifornische Arzt Mark Chavez wurde am Dienstag (16. Dezember) wegen seiner Rolle beim Tod des „Friends“-Stars Matthew Perry durch eine Überdosis Ketamin im Jahr 2023 zu acht Monaten Hausarrest, drei Jahren Bewährungsstrafe und 300 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt.

Der 55-jährige Chavez bekannte sich letztes Jahr schuldig, sich am Vertrieb von Ketamin beteiligt zu haben, nachdem er über seinen Anwalt erklärt hatte, dass er „unglaublich reumütig” sei.

Die Bewährungshelfer empfahlen eine Freiheitsstrafe von einem Jahr, während die Bundesstaatsanwaltschaft nur sechs Monate Hausarrest forderte, da Chavez „sofort mit den Ermittlern kooperiert“ habe.

Aussage vor Gericht und Reaktion der Richterin

Auf die Frage, ob er sich vor der Urteilsverkündung an das Gericht wenden wolle, ging Chavez zum Podium und reflektierte über seine jahrzehntelange Karriere und die ärztliche Zulassung, die er im Zuge der Strafverfolgung abgegeben hatte. „Ich hatte die wunderbare Gelegenheit, vielen Menschen zu helfen, aber ich habe auch viele Tragödien und Todesfälle erlebt und musste [Familienangehörigen] mitteilen, dass ein geliebter Mensch gestorben war. Deshalb nehme ich das sehr ernst“, sagte Chavez vor der US-Bezirksrichterin Sherilyn Peace Garnett. „Ich möchte nur sagen, dass mein Herz bei der Familie Perry ist.“

Richterin Garnett sagte, sie sei besorgt über die Diskrepanz zwischen der von der Staatsanwaltschaft geforderten Hausarreststrafe und der 30-monatigen Haftstrafe, die sie vor zwei Wochen gegen Chavez‘ Mitverschwörer Salvador Plasencia (44) verhängt hatte, den Arzt, der mindestens 22 Ampullen flüssiges Ketamin von Chavez erhalten und 2023 mit einem beträchtlichen Aufschlag an Perry verkauft hatte.

Die Richterin sagte, dass von den fünf Angeklagten, denen vorgeworfen wird, Perry illegal mit Ketamin versorgt zu haben, bevor der Sitcom-Star am 28. Oktober 2023 mit dem Gesicht nach unten in seinem Whirlpool treibend aufgefunden wurde, das Verhalten von Chavez dem von Plasencia am ähnlichsten sei.

Ketamin-Versorgung, Mitangeklagte und Zusammenarbeit mit Ermittlern

Der stellvertretende US-Staatsanwalt Ian Yanniello verteidigte seinen Antrag auf eine mildere Strafe mit dem Argument, dass die Beweise zeigten, dass Chavez Plasencia „zurechtgewiesen” habe, als er hörte, dass Plasencia Perry in einem vor dem Long Beach Aquarium geparkten Auto Ketamin injiziert hatte. Der Staatsanwalt sagte, Chavez habe auch sofort „die Verantwortung übernommen und sich zur Zusammenarbeit bereit erklärt”, während Plasencia „gefälschte Dokumente erstellt” habe, um seine Spuren zu verwischen.

„Zumindest haben Sie Herrn Perry dabei geholfen, seinen tragischen Weg bis zum Ende weiterzugehen, indem Sie seine Sucht weiter gefördert haben“, sagte die Richterin am Dienstag zu Chavez. Dennoch stellte sie fest, dass Chavez sich davon „distanzierte“, Plasencia mit Ketamin zu versorgen, nachdem Perry am 21. Oktober 2023 einen Blutdruckanstieg erlitten hatte, während er von Plasencia eine Ketamininjektion erhielt.

„Nachdem Perry erstarrt war, haben Sie sich zurückgezogen. Sie waren weniger bereit als Herr Plasencia, weiterzumachen“, sagte die Richterin. „Herr Plasencia fragte nach diesem Datum immer wieder, ob [Perry] mehr kaufen wolle. Sie haben sich zurückgezogen. Das rechne ich Ihnen hoch an.“ Die Richterin stellte außerdem fest, dass das Ketamin, das sich zum Zeitpunkt des Todes des 54-jährigen Schauspielers in Perrys Körper befand, nicht von den Ärzten stammte.

Als Teil seiner Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft erklärte sich Chavez bereit, den Ermittlern bei der Verfolgung von Fällen gegen Plasencia und Jasveen Sangha, eine Frau, die als „Ketamin-Königin“ bezeichnet wird, zu helfen. Als die Bundesbeamten im vergangenen Jahr erstmals ihre 18-Punkte-Anklageschrift veröffentlichten, bezeichneten sie Plasencia und Sangha, 42, als die „beiden Hauptangeklagten“.

Sie sagten, Chavez habe zusammen mit Perrys Hausangestellten Kenneth Iwamasa, 60, und Erik Fleming, 56, bereits einem Plädoyer-Deal zugestimmt. Fleming wurde als ein Mann aus der Gegend beschrieben, der als Vermittler für Sangha bei ihren Verkäufen an Perry fungierte.

Tod von Matthew Perry und Aussagen der Familie

Sangha schloss schließlich im August einen Deal ab und erklärte, dass sie das Ketamin verkauft hatte, das zu Perrys Tod führte. Sie gab zu, am 14. Oktober 2023 25 Ampullen flüssiges Ketamin an Perry verkauft zu haben und weitere 25 Ampullen 10 Tage später. Am Tag von Perrys Tod verabreichte Iwamasa dem Schauspieler drei Injektionen mit dem von Sangha gelieferten Ketamin, so die Staatsanwaltschaft. Eine Autopsie ergab, dass Perry an den akuten Auswirkungen des Ketamins starb.

Die Staatsanwaltschaft sagte, dass Chavez, ein ehemaliger zugelassener Arzt aus San Diego, das Ketamin, die Spritzen und die Handschuhe geliefert habe, mit denen Plasencia Perry bei ihrem ersten Treffen am 30. September 2023 in seinem Haus injiziert habe. Plasencia schrieb Chavez später in einer SMS, dass der Besuch „wie ein schlechter Film“ gewesen sei. Die Staatsanwaltschaft sagte, Chavez habe später ein gefälschtes Bestellformular eingereicht und behauptet, er arbeite immer noch für sein ehemaliges Unternehmen Dreamscape Ketamine, um einen stetigen Nachschub an Ketamin für den Verkauf an Perry zu gewährleisten.

Perrys Familie war bei der Urteilsverkündung gegen Chavez am Dienstag abwesend, nachdem sie an der Urteilsverkündung gegen Plasencia teilgenommen und emotionale Opferauswirkungen erklärt hatte. Perrys Mutter, Suzanne Morrison, wandte sich am 3. Dezember direkt an Plasencia.

„In unserer Familie ist eine schreckliche Lücke entstanden“, sagte sie. „Sie haben den Eid abgelegt, den Ärzte ablegen. Er ist alt, er hat lange Zeit funktioniert, aber er wird hin und wieder missbraucht. Sie haben ihn beiseite geschoben“, sagte sie.

„Ich dachte immer, er könne nicht sterben“

Perrys Mutter beschrieb ihren Sohn als „einen der stärksten Männer, die ich je gekannt habe“ und erinnerte daran, wie er schwere gesundheitliche Probleme, darunter einen Darmdurchbruch, überstanden hatte. „Ich dachte immer, er könne nicht sterben, dass er nicht sterben dürfe. Er würde selbst aus den kritischsten Situationen wieder aufstehen“, sagte sie. Perry habe sich darauf verlassen, dass Ärzte ihren hippokratischen Eid, keinen Schaden zuzufügen, einhalten würden, sagte sie, und Plasencia habe diesen Eid gebrochen.

Dann verwies sie auf die SMS, die Plasencia an Chavez geschickt hatte, als er Perry zum ersten Mal traf. „Ich frage mich, wie viel dieser Idiot bezahlen wird“ und „Finden wir es heraus“, lauteten die SMS vom 30. September 2024.

„Das ist mein Junge. Ich wusste, wie süchtig er war, Jahr für Jahr. Und er hat all das überlebt, nur um als Idiot bezeichnet zu werden? An diesem Mann war nichts idiotisch. Er wusste sogar, wie man ein erfolgreicher Drogenabhängiger ist“, sagte sie. „Es tut mir leid, dass ich Sie unter diesen Umständen kennenlernen musste, aber was Sie getan haben, war falsch.“

Fleming ist der nächste, der in diesem Fall verurteilt wird. Seine Anhörung ist für den 7. Januar angesetzt. Iwamasa wird am 14. Januar verurteilt, während Sangha am 25. Februar ihr Urteil erfahren wird.