Das ging schnell: Nachdem Matty Healy im vergangenen Jahr durch seine kurze Beziehung mit Taylor Swift Schlagzeilen machte, ist der The-1975-Frontmann nun verlobt.

Auffälliger Ring für Gabbriette Bechtel

Die Frau an seiner Seite ist das Model Gabbriette Bechtel. Sie machte die Verlobung der beiden über Instagram öffentlich. Auf der Plattform teilte sie eine Fotoreihe, in der ein Ring mit einem großen schwarzen Edelstein zu sehen ist. Zuvor hatte sie bereits in der zeitlich begrenzt einsehbaren Instagram-Story dazu gepostet. Die Bilder wurden bei der Listening Party zu Charli XCX’ neuem Album „Brat“ in Brooklyn aufgenommen. Bechtel und Matty Healy besuchten das Event gemeinsam. Das passt: Die englische Sängerin Charli XCX ist ebenfalls mit einem Mitglied von The 1975 zusammen. 2023 verlobte sie sich mit Schlagzeuger George Daniel. Sie soll es auch gewesen sein, die Healy und Bechtel einander vorstellte.

Matty Healys Mutter freut sich für ihren Sohn

Weitere Bestätigung der Verlobung gab es aus Matty Healys Familie. Die Mutter des Musikers, Schauspielerin und Moderatorin Denise Welch, sprach in der Talkshow „Loose Women“ darüber. „Ich weiß seit einigen Wochen, dass Matty sich verlobt hat“, plauderte sie aus. „Den schwarzen Diamantring hat er für sie anfertigen lassen. Ich könnte nicht aufgeregter sein. Wir könnten nicht glücklicher sein – sie ist alles, was ich mir für eine Schwiegertochter wünschen könnte.“

Kontroverse (Beziehungs-)Historie

Matty Healy und Gabbriette Bechtel sorgten erstmals im September 2023 für Beziehungsgerüchte – nur wenige Monate nachdem der The-1975-Kopf einige Wochen mit Popstar Taylor Swift ausgegangen war. Die Beziehung sorgte für Furore, denn der britische Musiker hatte sich zuvor dazu geäußert, dass eine Verbindung mit Swift ihn „entmannen“ würde. Außerdem fluteten im Nachhall der Beziehung Beispiele für problematisches Verhalten Healys das Internet, darunter rassistische und weitere sexistische Aussagen.

Die Kontroversen scheinen zumindest seine jetzige Verlobte Gabbriette Bechtel nicht zu stören. Im April 2024 erzählte das Model der Zeitschrift „Homme Girls“, dass sie und Matty Healy bereits vier Jahre lang versucht hatten, sich zu treffen, bevor sie einander schließlich das erste Mal begegneten.