Taylor Swift hat mit „The Tortured Poets Department“ die Gerüchteküche, von wem ihre Songs handeln, zum Brodeln gebracht. Neben Joe Alwyn, mit dem die Sängerin sechs Jahre lang zusammen war, sollen auch einige der Lieder von ihrer Liebschaft mit Matty Healy handeln, die sie zu Beginn ihrer „Eras“-Tour im Frühjahr 2023 mit dem The-1975-Frontmann hatte. Nun äußert sich die Tante des Sängers zu den Anspielungen auf ihren Neffen.

In dem Track „The Smallest Man Who Ever Lived“ singt die 34-Jährige von einem Mann in einem „Zeugen-Jehovas-Anzug … wer zum Teufel war der Typ?“ Und sie fügt hinzu: „Du hast versucht, ein paar Pillen von einem Freund von Freunden von mir zu kaufen. Sie haben dich einfach verscheucht … Jetzt weißt du, wie es sich anfühlt.“ Fans der Musikerin sind überzeugt, dass diese Zeilen von dem Musiker handeln.

Auch in dem Song „The Tortured Poets Department“ beschreibt Swift ihren Liebhaber als einen „tätowierten Golden Retriever“, der raucht. Dass Healy raucht und stark tätowiert ist, ist bekannt.

Zu den Anspielungen auf den Sänger äußerte sich seine Tante Deddie Debes gegenüber „The Sun“ wie folgt: „Nichts überrascht ihn mehr. Er wird nicht von dem Song überrascht sein. Er und sie wissen, was los war.“ Die Zeitung fügt hinzu, dass Dedes auch gegenüber „Daily Mail“ sagte: „Sie schreibt über alle ihre Beziehungen, nicht wahr? Ich glaube nicht, dass es für ihn ein Schock sein wird.“ Ihr Neffe sei „sehr glücklich in seiner neuen Beziehung, also bin ich sicher, dass er sich darauf konzentrieren wird.“

Auch Swift scheint sehr glücklich in der neuen Beziehung mit ihrem aktuellen Freund Travis Kelce zu sein. Ihre Fans spekulieren, dass sie ihm und seinem Super-Bowl-Sieg den Song „The Alchemy“ auf ihrer neuen Platte gewidmet hat. Auf dem singt die Künstlerin: „Die Chiefs singen, weil sie sagten ‚Es gab keine Chance‘. Der Versuch, der Größte in der Liga zu sein. Wo ist die Trophäe? Er kommt einfach zu mir herübergerannt.“