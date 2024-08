Gewinnen: „Furiosa: A Mad Max Saga“

Nach dem von Kritikern geliebten und von Fans gefeierten „Mad Max: Fury Road“ wartete die Kinowelt lange auf eine Fortsetzung der „Mad Max“-Reihe. George Miller hatte ein Einsehen und drehte mit Anya Taylor-Joy und Chris

Hemsworth eine beeindruckende Fortsetzung, die nun auch als als „4K Ultra HD“-, Blu-ray- und DVD-Fassung sowie als

limitierte Sammler-Edition erhältlich ist.

Die Geschichte rund um die junge Furiosa schlägt ein neues, eigenständiges Kapitel der Reihe auf und enthüllt die Ursprünge der Hauptfigur. Darum geht’s genau:

Als die Welt untergeht, wird die junge Furiosa vom Grünen Ort der vielen Mütter entführt und fällt in die Hände einer großen Bikerhorde unter der Führung des Warlords Dementus. Bei ihrem Streifzug durch das Ödland stoßen sie auf die Zitadelle, die vom Immortan Joe beherrscht wird. Während die beiden Tyrannen um die Vorherrschaft

kämpfen, muss Furiosa viele Prüfungen überstehen, während sie die Mittel zusammenstellt, um ihren Weg nach Hause zu finden.

ROLLING STONE verlost zum Heimkinostart am 15. August Blu-ray-Varianten von „Furiosa: A Mad Max Saga“. Wer gewinnen will, muss einfach nur an gewinnen@rollingstone.de mailen. Betreffzeile „Furiosa: A Mad Max Saga“. Bitte Name, Adresse und Telefonnummer angeben, sonst ist der Gewinn nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss: 31. August 2024. Viel Erfolg.