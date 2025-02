Verlosung: „Captain America: Brave New World“-Fanpakete

Marvels Captain America steht wieder in den Startlöchern: Am 12. Februar erscheint der neue Film „Captain America: Brave New World“ mit Anthony Mackie als amtierendem Captain America. Für alle Fans des Marvel-Universums hat ROLLING STONE nun gute Nachrichten: Zur Feier der Premiere von „Captain America: Brave New World“ verlosen wir zwei Fanpakete.

Ein Wettkampf gegen die Zeit

Eines der Fanpakete beinhaltet das Lego-Marvel-Set „Captain America vs. Red Hulk Battle“, dem anderen liegt ein Set der „New Captain America“-Baufigur vor. Beide Fanpakete kommen außerdem mit einer Captain-America-Weekender-Tasche und einem Captain-America-Schlüsselanhänger.

In „Captain America: Brave New World“ gerät Sam Wilson aka Captain America (Anthony Mackie) in einen Wettlauf gegen die Zeit, nachdem er in einen internationalen Konflikt gezogen wurde. Es liegt an ihm, den wahren Bösewicht aufzudecken, bevor dieser die gesamte Welt ins Chaos stürzen kann.

„Captain America: Brave New World“-Trailer

Captain America zum Selbstzusammenbauen

Während eine:r der Gewinner:innen sich auf eine Captain-America-Figur in strahlender Rüstung und mit Accessoires wie dem ikonischen Captain-America-Schild freuen kann, erhält der oder die zweite Gewinner:in einen epischen Showdown zwischen dem Superhelden und dessen aktuellen Antagonisten – und das alles zum Selbstzusammenbauen!.

Außerdem erhalten beide Gewinner:innen einen Schlüsselanhänger in Captain-America-Schild-Optik und einen geräumigen schwarzen Weekender mit dem Logo des ikonischen Marvelhelden aufgedruckt.

So machst du mit:

Für die Teilnahme am Gewinnspiel einfach Name, Adresse und Telefonnummer an gewinnen@rollingstone.de mailen. Stichwort: „Captain America Fanpaket“. Einsendeschluss: 28.02.2025. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!