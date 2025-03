Verlosung: „Better Man – Die Robbie Williams Story“

Ab dem 4. April wird ein Film über Robbie Williams, „Better Man“, in den Heimkinos verfügbar sein. Für alle Fans des Sängers hat ROLLING STONE gute Nachrichten: Zur Feier von „Better Man“ verlosen wir DVDs, Blu-rays und 4K UHD Discs.

Zu „Better Man“

Der Film behandelt Robbie Williams‘ Karriere als Pop-Star und seine Sucht. Greatest Showman“-Regisseur Michael Gracey verband Konzertaufnahmen und einen Blick hinter die Kulissen, um das Musik-Biopic zu gestalten.

Robbie Williams wird von einem animierten Affen gespielt, die anderen Figuren spielen Menschen.

Der Trailer

Zum Plot

„Mit nur 15 Jahren stößt der junge Robbie Williams zu Take That und katapultiert sich aus einfachsten Verhältnissen direkt in den Pop-Olymp. Doch seine einzigartige Weltkarriere wird zu einer emotionalen Achterbahnfahrt zwischen Erfolg, Selbstzweifeln, persönlichen Krisen und dem Kampf gegen die Drogensucht. Auf seinem kommerziellen Höhepunkt und kurz vor dem endgültigen Absturz steht Robbie vor der Entscheidung, ob er sich selbst zerstören oder sich seinen Dämonen stellen will…“ Der Filmtitel lässt auf zweiteres schließen.

Wo er schon verfügbar ist

Ab 18. März wird das Oscar-nominierte Musik-Biopic auf Amazon, iTunes, YouTube, Maxdome, Freenet mein VOD, Videoload, Kino on Demand und Rakuten verfügbar sein.

Aber ohne Bonusmaterial. Anders verhält es sich bei dem, was wir verlosen.

So machst du mit:

Für die Teilnahme am Gewinnspiel einfach Name, Adresse und Telefonnummer an gewinnen@rollingstone.de mailen. Stichwort:„Verlosung: Better Man“. Einsendeschluss: 8. April 2025. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!