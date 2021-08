Max Richter veröffentlicht neues Album „Exiles“

Der Drummer verstarb im Alter von 57 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung.

Der Pur-Schlagzeuger Martin Stoeck ist mit nur 57 Jahren an einer Krebserkrankung gestorben. Das teilten seine beiden Kinder Klara und Tilmann und seine ehemalige Pur-Bandkollegen auf Facebook mit. „Unser Vater ist am 2. Juni in unseren Armen von uns gegangen“, schrieben Stoecks Kinder in ihrer Nachricht auf dessen Facebook-Seite. „Leider war der Verlauf seiner schweren Krebserkrankung durch all seine mutigen Versuche nicht aufzuhalten.“ Lebensfreude und Gummibärchen Pur schrieben auf Facebook: „Wir hatten so viele, unglaublich tolle Momente auf der Bühne und Backstage. Wir behalten dich, deine Lebensfreude und deine Gummibärchen in allerbester Erinnerung. Und jedes Fell, dass du durch getrommelt…