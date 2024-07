Am 18. Juni sollte vor dem Amtsgericht in Leipzig bereits der Prozess gegen Melanie Müller beginnen, weil der Sängerin vorgeworfen wird, den „Hitlergruß“ gezeigt zu haben. Die Ballermann-Frontfrau meldete sich jedoch Mitte des Monats für den Gerichtstermin krank, der daraufhin verschoben wurde. So, und nun auch für die Folgetermine am 2. und 10. Juli. Nur ihren Ballermann-Auftritt, ebenfalls am 2. Juli, soll Müller laut „Bild“ noch nicht abgesagt haben.

Krankmeldung Nummer zwei

Melanie Müller ist wohl wieder einmal zu krank fürs Gericht. „Das Amtsgericht Leipzig hat die Termine zur Hauptverhandlung im Verfahren gegen Melanie Müller am 02. und 10.07.2024 um 9:30 Uhr aufgehoben. Grund hierfür ist eine Erkrankung der Angeklagten“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bislang ist kein neuer Termin für die Verhandlung angesetzt.

Darum geht es im Fall Müller

Formal wird der Sängerin die „Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen“ vorgeworfen, wie das Gericht am 23. Mai 2024 bekannt gegeben hat.

Die „Causa Hitlergruß“ soll sich bei einem Vorfall in der Nacht zum 18. September 2022 in Leipzig ereignet haben. Dort stand Müller auf einer Konzertbühne und soll mehrfach den „Hitlergruß“ in Richtung Publikum gezeigt haben. Der „Gruß“ ist nach Paragraf 86a des Strafgesetzbuches in Deutschland verboten.

Zudem wurde der 35-Jährigen Drogenbesitz vorgeworfen. Laut Anklage soll Müller in ihrer Leipziger Wohnung im vergangenen August 0,69 Gramm Kokain und eine Ecstasy-Tablette aufbewahrt haben.

Die RTL-Dschungelkönigin bestritt die Vorwürfe von Beginn an ebenso wie die Nähe zu „Rechtsradikalen oder nationalistischem Gedankengut“: „[…] die Behauptung, ich mache mit Rechtsradikalen gemeinsame Sache und bewege mich im rechtsradikalen Umfeld, haben mich physisch und psychisch hart getroffen“, schrieb Müller am 28. September 2022 zu einem Foto, auf dem sie augenscheinlich krank im Bett liegt.

La, La, La, La – Krank? Egal!

Macht Melanie Müller eine Ausnahme für ihre geplante Performance im Club Oberbayern auf Mallorca? Der wurde nämlich laut „Bild“ weder von ihr noch vom Veranstalter offiziell abgesagt.

RTL soll zudem Foto- und Videomaterial vorliegen, das die kranke Melanie Müller in der Nacht vor ihrem Prozesstermin (1. Juli) auf der Bühne des Clubs ihre Schlagerlieder trällern zeigt.

Die Angeklagte hat sich bisher nicht zum Prozess-Aufschub und dem angeblichen Auftritt geäußert.