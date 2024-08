Marius Müller-Westernhagen: Auch Dresden und Halle abgesagt

Die Sommerkonzerte der „75 Live“-Tournee von Marius Müller-Westernhagen stehen unter keinem guten Stern.

Nachdem zuletzt seine Shows im Mönchengladbacher Sparkassenpark und auf dem Coburger Schlossplatz vor einigen Tagen abgesagt werden mussten, stehen jetzt zwei weitere Open-Air-Auftritte auf der Streichliste.

Auch die Termine in Dresden (Elbufer am 24. August) und Halle/Saale (Freiluftbühne Peißnitzinsel am 27. August) entfallen ersatzlos.

Keine Nachholkonzerte

Aufgrund des „noch hartnäckigen viralen Infekts des Künstlers“, wie sein Management auf der Instagram-Seite mitteilt, hätten die Ärzte kein grünes Licht geben können. Die Ticketplattformen haben diese Konzerte bereits aus dem Angebot genommen. „Nachholtermine wird es leider nicht geben“, lautet das offizielle Statement. Der Kartenpreis wird analog oder digital über die jeweiligen Vorverkaufsstellen erstattet.

Nach der sehr kurzfristigen Absage seines Konzertes in der Stuttgarter Schleyerhalle im Mai 2024, bringt der Infekt nun ein weiteres Mal Westernhagens Tourplan durcheinander.

Alle Hoffnungen ruhen nun auf dem Abschluss der Sommertour mit Auftritten auf der Loreley-Bühne in St. Goarshausen (30. August) und weiteren Terminen in Neu-Ulm, München und Rostock. „Weitere Konzerte sind von der Absage nicht betroffen und können voraussichtlich wie geplant stattfinden“, so die Botschaft.

In den Westernhagen-Fanforen überwiegen weiterhin Verständnis und beste Genesungswünsche, vermischt mit persönlichen Stories einiger Fans, die bereits zum zweiten Mal auf eine Begegnung mit „Marius“ verzichten müssen.