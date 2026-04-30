„Melrose Place“-Star Patrick Muldoon: Todesursache enthüllt

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Patrick Muldoons Todesursache ist nun bekannt.

Laut seiner Sterbeurkunde starb der Star aus „Days of Our Lives“ und „Melrose Place“ am 19. April im Alter von 57 Jahren an einem Herzinfarkt – medizinisch als Myokardinfarkt bezeichnet, wie das „People Magazine“ berichtet.

Als Grunderkrankungen wurden eine Lungenembolie sowie eine hereditäre Koagulopathie angegeben. Bei einer Koagulopathie handelt es sich um eine genetisch bedingte Störung der Blutgerinnung, die zu übermäßigen Blutungen oder einer krankhaften Thromboseneigung führen kann. Eine Lungenembolie ist ein Blutgerinnsel, das den Blutfluss in einer Lungenarterie blockiert, wie die Mayo Clinic erläutert.

Einäscherung am 28. April

Muldoon wurde am Dienstag, dem 28. April, eingeäschert.

Seinen Tod hatte zuvor sein Manager gegenüber „Variety“ bestätigt. Eine offizielle Todesursache wurde damals noch nicht genannt; „Deadline“ berichtete jedoch, er sei nach einem Herzinfarkt gestorben.

Bekannt wurde Muldoon, als er in „Saved by the Bell“ für einen Drei-Folgen-Arc besetzt wurde – seine Figur war berüchtigt dafür, die Trennung von Zack und Kelly ausgelöst zu haben. Anschließend übernahm er in der populären Seifenoper „Days of Our Lives“ die Rolle des Austin Reed, die er von 1992 bis 1995 sowie erneut von September 2011 bis Juli 2012 verkörperte. Außerdem spielte er in den mittleren Neunzigern drei Staffeln lang die wiederkehrende Figur Richard Hart in „Melrose Place“.

Von „Starship Troopers“ bis zum TV-Film

1997 stand Muldoon in Paul Verhoevens geliebtem Science-Fiction-Film „Starship Troopers“ vor der Kamera, an der Seite von Casper Van Dien, Denise Richards und Neil Patrick Harris. In den Neunzigern und 2000er Jahren war er weiterhin aktiv und wirkte in Filmen wie „Born to Ride“, „Spiders 3D“ und „Saving Christmas“ mit. Darüber hinaus hatte er eine erfolgreiche Karriere in dramatischen TV-Filmen wie „Deadly Revenge“ und „His Secret Past“.