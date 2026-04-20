Patrick Muldoon, Star aus „Melrose Place“ und „Starship Troopers“, mit 57 gestorben

Der amerikanische Schauspieler Patrick Muldoon, bekannt aus den Serien „Days of Our Lives“ und „Melrose Place“ sowie aus Filmen wie „Starship Troopers“, ist im Alter von 57 Jahren gestorben. Wie „Deadline“ berichtete, starb der Schauspieler am Sonntag, dem 19. April, nach einem Herzanfall. Sein Manager bestätigte den Tod gegenüber „Variety“.

Muldoon wurde am 27. September 1968 in San Pedro, Kalifornien, geboren. Nach seinem Abschluss an der University of Southern California im Jahr 1991 ergatterte er eine Rolle in „Saved by the Bell“ – zunächst nur für drei Folgen. Anschließend stieß er zur beliebten Seifenoper „Days of Our Lives“ hinzu, wo er von 1992 bis 1995 und erneut von September 2011 bis Juli 2012 die Figur Austin Reed verkörperte. In „Melrose Place“ spielte er Mitte der Neunziger drei Staffeln lang die wiederkehrende Rolle des Richard Hart.

1997 stand Muldoon in Paul Verhoevens geliebtem Science-Fiction-Film „Starship Troopers“ vor der Kamera – an der Seite von Casper Van Dien, Denise Richards und Neil Patrick Harris. In den Neunzigern und Nullerjahren blieb er kontinuierlich aktiv, unter anderem in Filmen wie „Born to Ride“, „Spiders 3D“ und „Saving Christmas“, außerdem in zahlreichen Fernsehfilmen wie „Deadly Revenge“ und „His Secret Past“.

Spiritueller Blick auf Rollen

Über seine Herangehensweise an Rollen sagte er einmal, er schaue nicht auf ein bestimmtes Element eines Projekts, sondern frage sich, was er persönlich daraus mitnehmen könne.

„Ich neige dazu, die Dinge von hinten aufzurollen“, erklärte er 2012. „Wenn man eine Rolle bekommt, passiert da etwas in diesem Charakter. Es gibt eine Frage, mit der der Charakter zu diesem Zeitpunkt lebt. Wahrscheinlich ist da auch etwas, das man sich im eigenen Leben anschauen muss. Wenn mir etwas angeboten wird, betrachte ich das ein bisschen aus einer spirituellen Perspektive. Welches Hindernis der Charakter auch immer überwinden muss – irgendwie werde ich gebeten, das in meinem eigenen Leben zu betrachten. Um die Rolle spielen zu können, muss man sie vom eigenen Leben aus angehen. Das ist es, worauf ich im Allgemeinen achte, wenn mir eine Rolle auf den Tisch kommt.“

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Muldoon war als Executive Producer an zahlreichen Projekten beteiligt, darunter „The Tribes of Palos Verdes“, „Arkansas“, „Marlowe“, „The Card Counter“, „The Dreadful“ und „Riff Raff“. Zuletzt produzierte er „Kockroach“ mit Chris Hemsworth, Taron Egerton und Zazie Beetz in den Hauptrollen – ein Film, der sich derzeit noch in der Produktion befindet.

Sänger und Produzent

Neben seiner Schauspielkarriere war Muldoon Leadsänger der Band The Sleeping Masses, die er gemeinsam mit Neil Ives gegründet hatte. Der 2009er Track „The Woman Is the Way“ der Gruppe war im Film „Powder Blue“ und in der MTV-Serie „The Hills“ zu hören.

Muldoons jüngster Film, der Crime-Thriller „Dirty Hands“ mit Denise Richards und Michael Beach in weiteren Rollen, soll am 24. April erscheinen.