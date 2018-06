Flemming Rasmussen, Produzent der Metallica-Alben „Ride The Lightning“ (1984), „Master Of Puppets“ 81986) und „… And Justice For All“ (1988) sprach in einem Interview über die Unterschiede zwischen den Bassisten Cliff Burton und Jason Newsted.

100. Anthrax: "Spreading The Disease" (1985) Anthrax, wichtige Wegbereiter für Thrash- und Speedmetal, schafften mit ihrem zweiten Werk den großen Wurf: Der neue Sänger Joey Belladonna addierte Melodie zu scharf geschnittenen Mosh-Pit-Riffs, die mehr als bei den meisten Kollegen ihre Wurzeln im US-Hardcore haben (remember S.O.D.?). Dazu hatten Anthrax etwas, das dem Genre meist abging: Humor.  Fotostrecke: Die 100 besten Hardrock- und Metal-Alben: die komplette Liste!

Burton gehörte der Thrash-Band bis zu seinem Unfalltod 1986 an, ab „ … And Justice For All“ übernahm Newsted den Part am Viersaiter, bis zum Split mit Lars Ulrich, James Hetfield und Kirk Hammett 2001.

Flemming Rasmussen: „Er spielte in einer eigenen Liga“

Im Gespräch mit „Songfacts“ sprach der 60-Jährige über die beiden Bassisten. „Die Unterschiede sind ziemlich groß“, so Rasmussen. „Allein deshalb schon, weil die Cliff-Alben in Dänemark aufgenommen wurden, und ‚Justice‘ in Los Angeles. Das waren zwei verschiedene Welten.“

Dann kommt der Däne zur Sache. „Ich denke, dass Jason ein fabelhafter Bassist ist, und ich finde, dass sein Spiel auf ‚… And Justice For All‘ wirklich auf hohem Niveau war. Wirklich gut, kompakt, fokussiert. Auch, wenn der Bass auf der Platte nie zu hören war (ein Mangel in der Produktion, der Fans bitter aufstößt).“

„Cliff spielte in seiner eigenen Liga. Er war ein Musiker unter den ‚Musikern‘. Er spielte rein nach Gehör. Er war mal nachlässig, konnte dann aber von einem Moment auf den anderen Töne perfekt beherrschen. Man musste auf seine Inspiration warten, dann lieferte er ab. Das wusste jeder.“

Dem habe Newsted gegenübergestanden: „Jason war eher ein sehr solider, zuverlässiger Bassist. Seine Performance war immer sehr gut.“