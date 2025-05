Metallica: Doppeltes Erdbeben bei „Enter Sandman“

Große Rock-Konzerte und Seismographen.

Das ist seit einigen Jahren eine lustige Kombi, wenn fette Bühnenanlagen plus das Hüpfen zehntausender Fans auf den Anzeigegeräten wie örtliche „Erdbeben“ wirken. Etwa bei der 2022er-Show von Die Ärzte auf dem Flugfeld in Berlin Tempelhof. Auch die nicht sonderlich brachiale Taylor Swift brachte es 2023 mit 73.000 Fans im Lumen Field Stadion in Seattle auf einen 2,3-Ausschlag auf der Richter-Skala.

Metallica übertrumpfen alles in Blacksburg, Virginia

Metallica haben diesen Rumpelspaß nun in der 45.000er-Gemeinde Blacksburg im Bundesstaat Virginia getoppt. Oder besser: gedoppelt.

Die Geschichte geht so: Bereits im Jahr 2000 hat die dortige Hochschule Virginia die neue Anzeigetafel ihres Football-Stadions eingeweiht. Damals gab es einen Contest für den Einlaufsong der Mannschaft zwischen „Enter Sandman“ (Metallica) „Welcome to the Jungle“ (Guns N‘ Roses) und eher Hymnen-artig „Sirius“ von Alan Parsons Project.

Seismische Fan-Reaktionen im Lane Stadium dokumentiert

Metallica machten das Rennen und seitdem springen die 60.000 Zuschauer zu dem Song auf und ab, wenn ihre Virginia-Tech-„Hookies“ auf den Kunstrasen laufen. Örtliche Seismographen haben diese Hüpf-Ausschläge schon öfters registriert.

Aufgrund dieser Wertschätzung sind Metallica seit Jahren eng mit der Hochschule verbunden. Doch am Mittwochabend (07.Mai) war es das erste Mal, dass die Band im Rahmen ihrer US-Tour im Lane Stadium in Fleisch und Blut vorbeschaute.

„Enter Sandman“ sorgt gleich zweimal für Ausschlag im Seismographen

So kam es zur doppelten Dosis von „Enter Sandman“. Als Intro-Musik wie beim College Football und später live gespielt von der Bühne. Wie CBS Sports berichtet, hat WRAL-Experte Chris Michaels gleich zweimal einen Ausschlag in den Roten Bereich seiner Anzeigegeräte registriert.

Begleitet von begeisterten Kommentaren in den Sozialen Medien nutzten Metallica ihr Gastspiel in der Provinz für eine Charme-Offensive.

Die Band plauderte mit dem Football-Trainer der Virginia Tech, der wiederum gab brav zu Protokoll: „Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie aufgeregt alle sind. Es ist unglaublich. Das Konzert stand schon sehr lange auf der Wunschliste“.

Fanliebe mit Trikots und Hetfields Good-Night-Gag

James Hetfield grüßte zurück. „Danke für den Vibe, Mann. Unglaublich, was ihr aus diesem Song gemacht habt. Ich wette, selbst in China konnte man es spüren.“

Anschließend bekam die Band personalisierte Trikots der VT-„Hookies“ überreicht. Metallica spielten in Blacksburg ihre aktuelle Tour-Setlist, wobei sie sich für den optimalen Seismographen-Effekt „Enter Sandman“ bis zum Schluss aufgehoben haben. Ganz der Scherzbold wünschte Hetfield der Menge bereits „Gute Nacht“. Um sogleich nachzuschieben, dass sie nun etwas verpassen könnten. Das Ergebnis zeige sich dann auf der Erdbeben-Skala.