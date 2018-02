Metallica erhalten den „Nobelpreis der Musik“ und werden mit Tschaikowsky und Wagner verglichen

Vor 35 Jahren veröffentlichten Metallica ihr Debütalbum „Kill ‚Em All“, nun ehrt Schweden die Thrash-Metal-Band mit dem „Polar Music Prize“ – dem „Nobelpreis der Musik“, wie man so sagt.

100. Anthrax: "Spreading The Disease" (1985) Anthrax, wichtige Wegbereiter für Thrash- und Speedmetal, schafften mit ihrem zweiten Werk den großen Wurf: Der neue Sänger Joey Belladonna addierte Melodie zu scharf geschnittenen Mosh-Pit-Riffs, die mehr als bei den meisten Kollegen ihre Wurzeln im US-Hardcore haben (remember S.O.D.?). Dazu hatten Anthrax etwas, das dem Genre meist abging: Humor.  Fotostrecke: Die 100 besten Hardrock- und Metal-Alben: die komplette Liste!

Im Frühjahr erhält die Band die Auszeichnung für „Internationale Exzellenz in der Musik“, dazu ein Preisgeld von eine Million Schwedische Kronen (rund 101.000 Euro). Metallica spenden das Geld an den Hilfsfonds „All Within My Hands“, der auf lokaler Ebene Bildungseinrichtungen unterstützt.

Die Akademie rückt Metallica in die Riege großer klassischer Komponisten: „Seit Wagners emotionalem Aufruhr und Tschaikowskys Kanons hat niemand eine Musk kreiert, die derart physisch und furios wirkt, und dennoch so zugänglich ist.“

„Dank virtuosem Ensemble-Spiel und dem Gebrauch von extremer Tempobeschleunigung haben Metallica die Rockmusik in Sphären geführt, wo es sie noch nie gab. In der Welt von Metallica können Kinderzimmer als auch Konzerthalle in ein Walhalla transformiert werden. “

Lars Ulrich freut sich

Schlagzeuger Lars Ulrich sagte nach Bekanntgabe der Verleihung zur BBC: „Dies ist eine großartige Wertschätzung für alles, was Metallica in den vergangenen 35 Jahren getan haben. Gleichzeitig finden wir, dass wir uns aktuell in unserer Hochphase befinden, mit noch vielen guten Jahren vor uns.“

Sänger James Hetfield: „Ich bin dankbar, diese Auszeichnung unserer Geschichte hinzufügen zu können.“

Polar Music Prize

Der Preis wurde vom ABBA-Manager Stig Anderson 1989 ins Leben gerufen. Zuletzt wurden u.a.Paul McCartney, Paul Simon, Patti Smith, Björk, Pink Floyd, Led Zeppelin, Stevie Wonder, Bruce Springsteen und Elton John ausgezeichnet.