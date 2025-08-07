Metallica: Lars Ulrich über Sphere-Residency und Super-Bowl-Auftritt

Lars Ulrich, Schlagzeuger von Metallica, sprach in der „Howard Stern Show“ über Gerüchte zu einer möglichen Residency der Band in der hochmodernen Sphere in Las Vegas sowie über einen potenziellen Auftritt beim Super Bowl 2026.

„Ich würde es verdammt nochmal lieben“

Ulrich bestätigte, dass die Band Interesse an einer Sphere-Residency nach Abschluss ihrer M72-Welttournee im Juli 2026 hat. Jedoch sei bisher nichts fix. „Ich werde nichts bestätigen, weil es nichts zu bestätigen gibt. Aber ich werde es auch nicht leugnen, weil wir alle große Fans dieses Veranstaltungsorts sind“, sagte Ulrich.

Die Band prüfe das Vorhaben aktiv, so Ulrich weiter: „Unsere Manager und Produktionsteams waren schon vor Ort. Es ist etwas, das wir in Erwägung ziehen, aber nichts ist fest oder offiziell genehmigt.“ Persönlich habe er jedoch eine klare Meinung: „Ich werde euch keinen Mist erzählen – ich würde es verdammt nochmal lieben, das zu tun.“

Ulrich erinnerte sich auch an seinen Besuch beim Eröffnungskonzert von U2 in der Sphere: „Ich wollte es selbst erleben, bevor ich es auf YouTube sehe. Ich war völlig überwältigt – es war der Beginn eines neuen Kapitels im Live-Entertainment.“

Super Bowl 2026 in San Francisco? Ulrich: „Fuck yeah!“

Auf die Frage, ob Metallica beim Super Bowl 2026 auftreten würde, der im Levi’s Stadium bei San Francisco stattfindet, sagte Ulrich: „Fuck yeah, natürlich würden wir das machen.“

Ein Auftritt in ihrer Heimatregion wäre für ihn ein Traum: „Als jemand, der San Francisco seit Jahrzehnten auf der ganzen Welt repräsentiert, wäre das genau richtig. Es wäre die perfekte Kombination.“ Allerdings stellte Ulrich auch klar: „Wir wurden bisher nicht angefragt.“

Neuer Metallica-Sender und intimes Clubkonzert

Ulrich war bei Stern, um Maximum Metallica zu promoten – einen neuen Sirius-XM-Radiosender, der Ende des Monats startet. Zum Start wird Metallica ein exklusives Clubkonzert im 250-Personen-Venue Stephen Talkhouse in Amagansett, New York, am 28. August spielen. Der Ticketverkauf läuft über ein Fanclub-Losverfahren.