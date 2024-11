In über 40 Jahren hat Kirk Hammett von Metallica eine beneidenswerte Gitarrensammlung aufgebaut. Sein erstes Modell, das er heute noch spielt – eine Gibson Flying V – konnte sich der Musiker nur leisten, weil er einst bei Burger King Buletten briet.

In einem langen Video, das gerade auf dem YouTube-Kanal von Gibson TV Premiere feierte, ging Hammett ausführlich auf seine Gitarrensammlung ein. „Ich erinnere mich, dass ich damals mit diesem einen Mädchen ausging, sie sagte: ‚Lass uns zu Burger King gehen‘“, so der 61-Jährige. „Wir saßen also da und aßen einen Whopper oder so, und sie sagte: ‚Ich bin gleich wieder da.‘ … Sie kam zurück und sagte: „Ich habe hier eine Bewerbung für einen Job für dich. Unterschreibe hier.‘ Ich sagte: ‚Häh?‘ Aber dann … dachte ich: ‚Das ist genial. Ich werde einfach so lange bei Burger King arbeiten, bis ich etwas Geld gespart habe, so dass ich meine [alte] Strat und vielleicht 200 oder 300 Dollar gegen eine brandneue schwarze Flying V eintauschen kann, die es bei Leo’s Music in Oakland gab.“

Hammett erzählte im Gespräch mit dem Moderator Mark Agnesi weiter, dass ein Freund, der in diesem Musikgeschäft arbeitete, ihm riet, die Gitarre zu behalten, bis er genug Geld hätte. Schließlich tauschte er seine Strat und ein paar hundert Dollar gegen die schwarze Flying V ein und „war sehr glücklich“.

Alles startete für Kirk Hammett mit einer Spielzeuggitarre

In dem ausführlichen Interview schwärmte Hammett auch von seiner „Greeny“, einer Gibson Explorer von 1963, die sich ursprünglich im Besitz von Peter Green von Fleetwood Mac befand. Seine Leidenschaft für Gitarren wurde, wie er sagte, bereits im zarten Alter von sieben Jahren geweckt. Da bekam er von seiner Großmutter eine Spielzeug-Monkees-Gitarre geschenkt. Hammett: „Ich schleppte sie mit mir in jedes einzelne Zimmer im Haus und nach draußen und tat so, als würde ich sie spielen, bis sie buchstäblich auseinander fiel.“

Einen Teil der Sammlung des Gitarristen gibt es ab 2025 wieder zu sehen, wenn Metallica ihre Welttournee fortsetzen.