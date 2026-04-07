Method Man: Er hatte den Australien-Tourterminen von Wu-Tang Clan nie zugesagt

Method Man hat sich zu dem Ärger geäußert, den Fans nach seinem Fehlen bei Wu-Tang Clans jüngsten Australien-Tourterminen zeigten – und erklärt, er habe den Shows nie zugesagt. Promoter waren gezwungen, Ticketkäufern Rückerstattungen anzubieten, nachdem vier Bandmitglieder bei den Konzerten nicht aufgetreten waren.

Die Shows, die unter dem Namen „Wu-Tang Forever: The Final Chamber Tour“ beworben wurden, waren als Auftritte mit der kompletten Besetzung angekündigt worden. Method Man, Raekwon, Cappadonna und Young Dirty Bastard standen jedoch bei den Terminen in Brisbane, Melbourne und Sydney nicht auf der Bühne.

„Bevor wir überhaupt auf die Übersee-Tour gegangen sind, war klar: Ich fahre nicht mit. Ich habe gesagt, dass ich nicht mitfahre. Ich habe gesagt, ich habe andere Verpflichtungen“, erklärte Method Man am Wochenende auf Instagram (via „Billboard“). Die Promoter hätten die Shows als Auftritte mit der vollständigen Besetzung vermarktet, obwohl sie gewusst hätten, dass er nicht zugestimmt hatte.

Promoter handelten voreilig

„Ich habe Flyer gesehen, auf denen stand, alle lebenden Mitglieder werden dabei sein … dabei wissen die, dass ich der Tour noch gar nicht zugestimmt habe“, sagte er und bezeichnete die Promoter als „übereifrig“.

Er fuhr fort: „Manchmal sind die Promoter über solche Informationen im Bilde, wollen sie aber nicht rausgeben. Die warten erst den Ticketverkauf ab und machen dann kurz vor dem Termin eine Ansage – das halte ich nicht für fair. Der einzige Grund, warum ich das überhaupt erkläre, ist, dass ich unsere Fans liebe, Australien liebe. Aber noch mal: Wenn ich gebucht bin, bin ich gebucht.“

Wie ROLLING STONE Australia berichtete, teilte Wu-Tang über Instagram Stories mit, dass Method Man nicht auftreten könne – das Fehlen der anderen drei Mitglieder wurde hingegen nicht thematisiert. Nach dem Brisbane-Konzert (25. März) und vor den beiden verbleibenden Shows in Melbourne (27. März) und Sydney (28. März) veröffentlichte Ticketek eine Erklärung an die Fans.

Ticketek kündigt Rückerstattungen an

„Wir möchten die Fans darüber informieren, dass aufgrund unvorhergesehener Umstände einige Mitglieder bei den verbleibenden Tourterminen in Melbourne und Sydney nicht dabei sein können“, hieß es darin. „Wu-Tang Clan wird auftreten und alles mitbringen, was sie zu einem der ikonischsten Live-Acts der Hip-Hop-Geschichte gemacht hat.“

Die Australien-Shows folgten auf den Europa-Abschnitt von Wu-Tangs Abschiedstournee. Im vergangenen Sommer bereisten sie Nordamerika und wurden letzten Monat erstmals für die Rock & Roll Hall of Fame nominiert. Die Tour wird am 24. Mai in Yokohama, Japan, fortgesetzt und kehrt noch in diesem Jahr in die USA zurück.