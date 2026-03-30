Australische Wu-Tang-Fans erhalten Rückerstattungen nach No-Show von vier Mitgliedern

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Veranstalter bieten Wu-Tang-Clan-Fans Rückerstattungen an, nachdem vier Mitglieder bei den australischen Shows nicht aufgetaucht sind.

Die Tournee war als „Wu-Tang Forever: The Final Chamber“ angekündigt worden – eine Abschiedstour mit allen noch lebenden Mitgliedern. Entsprechend ratlos waren die Fans, als Method Man, Raekwon, Cappadonna und Young Dirty Bastard (Sohn des verstorbenen Ol‘ Dirty Bastard) beim ersten von drei australischen Konzerten am 25. März in Brisbane einfach nicht erschienen. Wie The Music Network berichtet, sah sich der Veranstalter Ticketek gezwungen, Rückerstattungen anzubieten.

Wie ROLLING STONE Australia berichtet, kündigte Wu-Tang über Instagram Stories an, dass Method Man nicht auftreten könne – das Fehlen der anderen drei Mitglieder blieb hingegen unkommentiert. Im Vorfeld der beiden verbleibenden Shows in Melbourne (27. März) und Sydney (28. März) wandte sich Ticketek dann mit einem Statement an die Fans.

Ticketek entschuldigt sich bei Fans

„Wir möchten die Fans darüber informieren, dass einige Mitglieder aufgrund unvorhergesehener Umstände bei den verbleibenden Terminen in Melbourne und Sydney nicht dabei sein können“, hieß es darin. „Wu-Tang Clan wird auftreten und alles mitbringen, was sie zu einem der ikonischsten Live-Acts der Hip-Hop-Geschichte gemacht hat.“

Die australischen Shows folgen auf den Europa-Abschnitt der Abschiedstournee. Letzten Sommer spielte die Gruppe bereits durch Nordamerika und wurde letzten Monat erstmals für die Rock & Roll Hall of Fame nominiert. Am 24. Mai macht die Tour Station in Yokohama, Japan, bevor sie später in diesem Jahr in die USA zurückkehrt.

„Wu-Tang Clan hat der Welt im Laufe unserer Karriere viele Kammern gezeigt – diese Tour heißt The Final Chamber“, sagte RZA bei der Ankündigung der Tournee. „Das ist ein besonderer Moment für mich und alle meine Wu-Brüder, noch einmal gemeinsam um den Globus zu ziehen und Wu-Swag, Musik und Kultur zu verbreiten. Vor allem aber wollen wir unsere Fans berühren und all jene, die uns über die Jahre hinweg unterstützt haben.“