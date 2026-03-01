Oliver „Power“ Grant starb nach „mutigem“ Kampf gegen Krebs – Wu-Tang Clan bestätigt

Oliver „Power“ Grant, Executive Producer der Wu-Tang Clan seit der Gründung der Gruppe, starb nach „einem mutigen Kampf gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs“ – das teilten Grants Familie und Wu-Tang Clan in einem gemeinsamen Statement gegenüber dem ROLLING STONE mit.

„Ein echter Kämpfer bis zum Schluss, umgeben von seiner Mutter, seinen Kindern, seiner Familie und seinen engsten Freunden“, heißt es in dem Nachruf, der Grant als „stolzes Produkt des Park-Hill-Viertels“ würdigt. Grant wuchs in den Park-Hill-Projekten auf Staten Island, New York, auf – gemeinsam mit den späteren Mitgliedern des Wu-Tang Clan. „Von diesen Straßen aus wurde er zu einer visionären Kraft, einer Säule der Wu-Tang-Familie und einem globalen Architekten der Kultur“, heißt es weiter.

„Es war die größte Ehre seines Lebens, seine Liebe, Weisheit und Brillanz in seine Familie und seine Community zu geben. Seine Wirkung war einzigartig; es wird nie jemanden geben, der seinen Platz einnehmen kann.“

„Power wird immer geliebt werden, und sein Vermächtnis bleibt für immer bestehen“, schrieben seine Familie und Wu-Tang Clan weiter und fügten ein Zitat hinzu: „Größe ist nicht das, was du hast, sondern das, was du gibst.“

Grants Erbe bei Wu-Tang

1992 half Grant dabei, die nötige Finanzierung für ihre Debütsingle „Protect Ya Neck“ aufzutreiben. 1993 fungierte er als Executive Producer ihres Debüt-Albums „Enter the Wu-Tang (36 Chambers)“ und gründete das äußerst erfolgreiche Modelabel Wu Wear.

„Zwei Dinge bringen dich dazu, Gutes zu tun. Entweder bist du inspiriert, oder du bist verzweifelt“, sagte Grant in einem Interviewausschnitt, den Wu-Tang in den sozialen Medien teilte. „Alle haben gedealt. … Unser größter Einnahmeposten war die Musik, dann die Touren, dann die Marke.“