Exklusiv: Führt Barack Obama den Wu-Tang Clan in die Rock & Roll Hall of Fame ein?

RZA hat sich noch keine großen Gedanken über den Performance-Teil der „Rock & Roll Hall of Fame“-Aufnahme der Wu-Tang Clan gemacht. Kein Wunder – aus den Einzel- und Gruppen-Diskografien des Clans lassen sich mehr als 1.000 Songs zusammenstellen. „Ich verarbeite gerade noch die Tatsache, dass das wirklich passiert“, sagt er zu ROLLING STONE, einen Tag nachdem die Gruppe erfahren hatte, dass sie zur Klasse 2026 gehören würde.

Auf vergangenen Etappen ihrer enorm erfolgreichen Wu-Tang-Forever: The Final Chamber Tour versuchte die Gruppe, Rückhalt für einen Rock-Hall-Sieg zu gewinnen, indem sie das Publikum zum Fan-Voting aufrief. „Jeden Abend haben wir den QR-Code auf die Leinwand geworfen und die Fans aufgefordert zu wählen“, sagt RZA. „Ich hab das bescheiden gemacht, so nach dem Motto: ‚Es wäre eine Ehre, wenn ihr für uns stimmen wollt.‘ Raekwon war dann eher so: ‚Nee, Scheiß drauf. Ihr wählt jetzt gefälligst.’“

Der Kopf hinter Wu-Tang war „bester Stimmung“, als er über die Aufnahme sprach – etwas, das ihm zu Beginn seiner Karriere „kaum vorstellbar“ gewesen sei.

Glückwunsch zur Aufnahme

Herzlichen Glückwunsch. Es ist kein wirklicher Schlusspunkt, da Sie noch eine Menge Projekte am Laufen haben – aber es ist definitiv ein Höhepunkt.

Ich meine, es kommt einem Schlusspunkt nahe [lacht]. Wir haben noch einiges vor, und wir sind gesegnet, in irgendeiner Form noch Kunst zu schaffen. Aber das ist definitiv einer dieser Pfeiler im Leben, einer dieser Wegweiser für mich. Mein erstes Haus, das ich je gekauft habe, war in Cleveland. Ich bin hunderte Male an der Rock & Roll Hall of Fame vorbeigefahren oder hab sie besucht.

Wie haben Sie davon erfahren?

Mein Partner hat mich am Montag zum Essen eingeladen, und meine Frau meinte: „Ich komm mit.“ Wir kommen an, und da steht eine Flasche Champagner auf Eis. Er knallt den Korken, holt die Gläser – und dann hat meine Frau es mir gesagt. Meine Frau und ich haben uns dann tatsächlich beide Versionen von „American Idol“ angeschaut, die Ost- und die Westküsten-Ausstrahlung, um die Ankündigung am Montagabend zu sehen. Dann bin ich am Dienstagmorgen aufgewacht und das Erste, was meine Frau sagte, war: „Guten Morgen, Rock & Roll Hall of Famer.“ Das Kind in mir spürt es.

Die Gruppe ist seit 2018 nominierungsberechtigt. Hatten Sie die Aufnahme in den vergangenen Jahren im Hinterkopf, oder haben Sie nie wirklich daran gedacht?

Daran habe ich nicht gedacht. Das ist die Auszeichnung, die ich nie vorhergesehen hätte – vor allem zu Beginn meiner Karriere. Platin zu sein, ein paar Grammy-Nominierungen oder einen Gewinn als Produzent einzufahren, das alles fühlt sich großartig an. Aber die Rock & Roll Hall of Fame war für mich nicht greifbar, denn selbst als wir die Rage-[Against-the-Machine]-Tour [1997] gemacht haben, bin ich danach nach Hause nach Cleveland gefahren, an der Hall of Fame vorbeigefahren und hab angefangen, Gitarren und so’n Zeug zu kaufen – aber Hip-Hop schien einfach nicht in dieses Gebäude zu gehören. Das war kaum vorstellbar.

Questloves Hinweis auf die Berechtigung

Als wir berechtigt wurden, hat Questlove mich angeschrieben: „Yo, ihr seid jetzt berechtigt.“ Und ich so: „Ja, okay, aber wir werden sehen, was das Leben bringt.“ Mit den Jahren habe ich dann vor drei oder vier Jahren Gerüchte gehört, dass wir nominiert werden würden – und es ist nicht passiert. Als wir dieses Jahr nominiert wurden, war ich bei meinem Bruder Russell Crowe, der selbst Musiker ist. Und er sagte: „Das ist eine wirklich große Sache, aber viele schaffen es beim ersten Versuch nicht, also mach dir keine Sorgen.“ Und jetzt sind wir drin! Bamalama!

Haben Sie inzwischen mit allen aus der Gruppe gesprochen?

In irgendeiner Form, ja. Die Stimmung ist pure Freude. Heute Morgen kam noch eine lange Nachricht von Inspectah Deck, die einfach wunderschön war. Die Reise. Das gegenseitige Danken. Zu wissen, wo wir herkamen und wo wir jetzt stehen, und dankbar füreinander zu sein. Alle haben sich gemeldet. „Danke, Bruder.“ „Ich liebe dich, Bruder.“ Eine einzige Liebesbekundung.

Kaum eine Gruppe hatte in den letzten drei Jahrzehnten mehr gruppeninterne Reibereien als ihr. Ich nehme an, das war diese Woche alles vergessen.

Absolut. Hundertprozentig. Noch vor wenigen Wochen war das Australien-Malheur eine schlechte Nachricht, und wir haben uns mit Management-Calls durchgekämpft – und dann, bamalama, gute Nachrichten. Alle spüren den Stolz darüber, und der schlechte Geruch verschwindet, wenn der gute Geruch einzieht.

Wer kommt zur Zeremonie?

Plant jemand, nicht zu erscheinen?

Meines Wissens sehe ich niemanden, der nicht kommt. Ich sehe niemanden, der das boykottiert.

Es gab durchaus Inductees, die die Veranstaltung boykottiert haben.

Wir nehmen das als stolzen Moment. Natürlich sind die Fans alles, und man macht das nicht für die Auszeichnungen. Man macht es, weil man es liebt. Ob sie dich bezahlen oder nicht – das ist es, was du tun wirst. Aber wenn du erfolgreich bist und wenn deine Kollegen in der Community dich ehren, das sind besondere Momente, die Künstler zu schätzen wissen sollten. Ein Musiker kann sein, was er will – aber als Künstler und als Profi sind das berufliche Auszeichnungen, Bro.

Mein erster Anwalt aus Ohio war im College in einer Rockband. Er ist jetzt Richter, aber er liebt Musik. Er hat mir gratuliert und mir gesagt, dass er stolz auf mich ist. Wie viele Menschen lieben Musik, waren in Bands, haben es versucht – und werden diese Art von Auszeichnung nie bekommen? Und aus dem Hip-Hop heraus bedeutet sie noch mehr. Und obwohl einige Kollegen vor uns aufgenommen wurden, ist es immer noch eine sehr kleine Gruppe, und wir sind so dankbar, Bro, und das meine ich von ganzem Herzen.

Rekordverdächtige Reden?

Die E Street Band sprach 2014 bekanntlich über 30 Minuten – der längste Redebeitrag in der Geschichte der Rock Hall. Werden Wu-Tang versuchen, diesen Rekord zu brechen?

Manche von uns reden viel. Manche reden nicht. Ich rede, und das geschieht durch die Lyrics. Also werden sie wahrscheinlich einen von uns bestimmen. Wir werden wahrscheinlich ein Gespräch führen à la: „Wer will reden? Lass uns das regeln.“

Also wird es Sprecher geben und keine neun zehnminütigen Reden?

[Lacht.] Ich denke, wir werden ein bisschen Ordnung reinbringen, Bro. Aber lass mich dir einen Witz erzählen. Wir haben letztes Jahr einen Billboard-Award bekommen. Ein paar Brüder sind hingegangen, dann bin ich zum Abschluss gekommen. Und nachdem ich abgeschlossen hatte, kam noch ein Bruder zurück ans Mikro und hat sich fünf weitere Minuten genommen. Und ich dachte nur: „Scheiß drauf. So hat er’s eben gefühlt.“

MC Lyte hat uns von ihrer langen Geschichte mit Ihnen und der Gruppe erzählt. Was bedeutet es Ihnen, gemeinsam mit ihr aufgenommen zu werden?

Mir persönlich bedeutet das alles. [Producer] Milk D und ihr DJ K-Rock – damals, bevor Wu bekannt war, konnte man denen im Viertel begegnen. Milk Ds Vater war am Label beteiligt, also hab ich mir davon abgeschaut, dass man es selbst in die Hand nehmen kann. „I Cram to Understand U“ lief ewig, und Method Man hat sogar einen Remix davon gemacht. Lyte war immer eine Heldin und eine der besten Rapperinnen überhaupt – und hat damals viele Jungs alt aussehen lassen, gerade in dieser Zeit.

Und Sie und Queen Latifah waren beide ganz am Anfang beim selben Label.

Genau. Das Coolste daran ist, dass wir uns alle wahrscheinlich als Teenager irgendwie kennengelernt haben. Ich erinnere mich, Latifah bei ihrer ersten Single getroffen zu haben. Sie war die Queen bei Tommy Boy, und ich war der neue Künstler, der gerade unterschrieben hatte und versuchte, sich hochzuarbeiten. Da ist also etwas Besonderes an diesem bestimmten Kreis von Künstlern. Sie kamen früher rein, aber es ist trotzdem diese Klasse.

Sade, Luther und Phil Collins

Gibt es andere Inductees, auf die Sie sich besonders freuen?

Die gesamte Liste ist beeindruckend. Wir sind dankbar, neben diesen Namen zu stehen. Unser Name steht neben Luther Vandross, Bro. Unser Name steht neben Sade. Das sind die Platten, die man als Teenager beim ersten Kuss gehört hat, Bro. Viele dieser Ausgezeichneten sind Helden. Menschen, deren Platten man gekauft hat. Deren Songs man gehört hat. Für die man sich begeistert hat. Nicht um weich zu werden – aber ich erinnere mich, als der Film „Against All Odds“ herauskam. [Singt „Take a look at me now“ aus Phil Collins‘ Titelsong.] Ich hatte gerade Streit mit meiner Freundin, und dieser Song hat mir das Herz zerrissen. Hab sie aber zurückgekriegt.

Es fühlt sich 2026 eigentlich bescheuert an, diese Frage überhaupt zu stellen, aber es gibt immer noch Menschen, die glauben, Hip-Hop gehöre nicht in die Rock & Roll Hall of Fame. Was bedeutet die Aufnahme der Wu-Tang Clan Ihrer Meinung nach für die Hip-Hop-Kultur?

Ich denke, die Hip-Hop-Kultur hat ihr eigenes Ding – aber der Hip-Hop-Lifestyle ist zum Rock-&-Roll-Lifestyle geworden. Schau dir die meisten deiner Hip-Hop-Helden an: ASAP Rocky macht gerade Punk Rock. Jay-Z stand mit einer Gitarre auf der Bühne. Die Kulturen waren immer schon eng beieinander. Run-DMC, „King of Rock“ ist das Album. Es geht um das „Roll“ darin. Es ist nicht nur das „Rock“. Das „Rock“ ist auch eine Sache, weil man das Haus rocken muss, oder? Das Mikro rocken, oder?

Das „Roll“ daran aber – die Art, wie man rollt, wie die Musik rollt, wie sich die Dinge bewegen, wie sich der Rhythmus bewegt. Diese Dinge waren natürlich irgendwann gleichbedeutend mit Rock-&-Roll-Kultur, aber die Hip-Hop-Kultur existierte damals noch nicht wirklich, um sagen zu können, ob sie dazugehört oder nicht. Aber als diese Kultur gewachsen ist, denke ich, war es so: „Yo, halt mal kurz. Da ist einiges, das tatsächlich dazugehört.“ Eminems „Lose Yourself“ ist ein Rocksong. Ich denke, dass das Board und die Juroren, die diese Entscheidungen treffen, es aus dieser Perspektive betrachten.

Rock-&-Roll-Attitüde wie die Stones

Billy Idol hat uns gesagt: „Wenn jemand eine Rock-&-Roll-Attitüde hat, dann Wu-Tang.“

[Lacht.] Respekt. Ein Manager, der uns in den Neunzigern aufgebaut hat, hat mich heute angerufen – ich habe mit dem Typen seit Jahren nicht gesprochen – und er hat immer gesagt: „Ihr seid verdammter Punk Rock. Ihr seid verdammte Rocker. Ihr erinnert mich an die verdammten Stones.“ Als er mich heute anrief, dachte ich: „Bro, du hattest so was von recht, Mann.“ ODB hat die Rock-&-Roll-Attitüde seit dem ersten Album gelebt. Method Man, der ins Publikum springt – das haben wir uns vom Rock & Roll abgeschaut.

Wenn Sie es sich aussuchen könnten: Wer soll Sie aufnehmen?

Oh, das ist eine verrückte Frage. Lass mich ein paar Namen nennen. Ich nenne einen, der total egozentrisch klingen wird, aber es ist wahrscheinlich der einzige Mensch, von dem ich ein totaler Fan bin und den ich noch nie getroffen habe: Barack Obama. Dann erinnere ich mich immer daran, dass Tarantino gesagt hat, er sei ein „Rock-&-Roll-Regisseur.“ Tarantino wäre ein großartiger Name. Ich denke Leonardo DiCaprio. Und noch einen: Wie wäre es mit LeBron James als einzigartigem Stück Kultur? Darf ich Sie etwas fragen: Sind Rage Against the Machine in der Hall of Fame?

Die wurden 2023 aufgenommen, aber nur Tom Morello ist erschienen.

Was wäre, wenn Rage Against the Machine uns verdammt nochmal aufnehmen würde? Wenn sie zurückkämen und sagten: „Ich möchte meine Brüder willkommen heißen.“ Eines Tages, scheiß drauf – ein Konzert, um dieses Kapitel zu schließen. Nur eine Nacht. Das wäre der Wahnsinn.