„Sinners“-Star Michael B. Jordan erhält stehende Ovationen für seinen Best-Actor-Sieg

Michael B. Jordan ist ab jetzt Oscar-Preisträger. Der Schauspieler nahm am Sonntagabend den Oscar als Bester Hauptdarsteller entgegen – für seine Verkörperung der Zwillinge Smoke und Stack in Ryan Cooglers Horrorfilm „Sinners“. Der Sieg ließ das Publikum aufspringen; die stehenden Ovationen wollten kein Ende nehmen.

„Ich stehe hier wegen derer, die vor mir kamen – Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Forest Whitaker, Will Smith“, sagte Jordan in seiner Dankesrede und nannte damit die einzigen anderen schwarzen Schauspielerinnen und Schauspieler, die bei der Verleihung den Oscar als Beste Hauptdarstellerin oder Bester Hauptdarsteller gewonnen haben. „Unter diesen Giganten zu sein, unter diesen Großen, unter meinen Vorfahren, unter meinen Göttern. Danke an alle in diesem Raum und alle zu Hause, die mich während meiner Karriere unterstützt haben. Ich spüre es. Ich weiß, dass ihr mir das Beste wünscht – und genau das will ich euch zurückgeben, denn ihr habt auf mich gesetzt.“

Jordans Durchbruch kam vor über 20 Jahren mit der Fernsehserie „All My Children“, doch erst „Fruitvale Station“ (2013) markierte eine echte Zäsur in seiner Karriere als Kinoschauspieler. Es folgten Rollen in „Creed“ und „Black Panther“ – doch „Sinners“ bedeutete die bislang tiefgreifendste Verwandlung. Jordan brachte zwei Brüder mit gegensätzlichen Vorstellungen von Leben und Liebe auf die Leinwand, mit ebenso viel Humor wie Schrecken.

Dankesworte und Konkurrenz

„Danke, dass ihr auf mich gesetzt habt“, fuhr Jordan fort. „Ich werde weiter an meine Grenzen gehen. Und ich werde weiter die beste Version meiner selbst sein. Ich möchte einfach allen in diesem Raum danken, die zu meinem Erfolg beigetragen haben – ich liebe euch. Alle zu Hause, die ‚Sinners‘ unterstützt und den Film ein-, zwei-, drei-, vier- oder fünfmal gesehen haben: Danke, denn ihr habt diesen Film zu dem gemacht, was er ist. Ich liebe euch.“

Jordan war nominiert neben Timothée Chalamet für „Marty Supreme“, Leonardo DiCaprio für „One Battle After Another“, Ethan Hawke für „Blue Moon“ und Wagner Moura für „The Secret Agent“.