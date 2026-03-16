Autumn Durald Arkapaw wird erste Frau, die den Kamera-Oscar gewinnt

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Autumn Durald Arkapaw hat Geschichte geschrieben: Als erste Frau und erste schwarze Filipino-Amerikanerin gewann sie den Oscar für Kamera – für ihre beeindruckende Arbeit an „Sinners“.

In ihrer Dankesrede bei den Academy Awards würdigte Arkapaw „Sinners“-Regisseur Ryan Coogler und zollte den Kamerafrauen Ellen Kuras und Rachel Morrison Respekt.

„Ich habe so viel Liebe von all den Frauen in dieser ganzen Kampagne gespürt und so viele Menschen kennenlernen dürfen. Und ich glaube einfach, dass Momente wie dieser durch euch entstehen. Dafür möchte ich euch danken“, sagte Arkapaw und wandte sich an ihr Team. „Diese Menschen sind so wunderschön. Und ich fühle mich geehrt, sie fotografieren zu dürfen – und mein Mann, mein Sohn Aiden und meine Eltern dort hinten: Vielen, vielen Dank. Das ist eine große Ehre.“

Stehende Ovationen für die Frauen

Im Verlauf ihrer Rede bat Arkapaw alle Frauen im Saal, für einen Moment der Anerkennung aufzustehen.

„Sinners“ ist Arkapaws zweite Zusammenarbeit mit Coogler, nach „Black Panther: Wakanda Forever“ aus dem Jahr 2018. „Ich wollte schon immer große Filme machen“, sagte sie in einem Interview mit der New York Times. Über das, was bei „Sinners“ auf dem Spiel stand, erklärte sie: „Wir sehen keine Filme, die so gemacht werden – von Menschen, die so aussehen wie wir, in diesem Format“, und fügte hinzu: „Wir alle hatten sehr viel zu verlieren.“

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Im Gespräch mit Vogue Philippines sprach Arkapaw über die Wirkung des Films und die Kraft des Kinos, Menschen zu verbinden. „Auch wenn das Thema für manche schwierig sein kann“, sagte sie, „waren die meisten, die ihn gesehen haben, wirklich bewegt. Er hat sie zum Nachdenken über die Welt gebracht. Er hat sie zum Nachdenken über die Erfahrungen Schwarzer Menschen in Amerika gebracht.“

Großer Abend für „Sinners“

Arkapaws Auszeichnung ist nur einer von mehreren Triumphen für „Sinners“ bei den Oscars 2026. Hauptdarsteller Michael B. Jordan gewann den Oscar als bester Schauspieler, Regisseur Ryan Coogler den Oscar für das beste Originaldrehbuch.