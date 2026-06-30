„Michael“ knackt mit 977 Millionen Dollar den Biopic-Rekord aller Zeiten

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

„Michael“ ist nicht nur der erfolgreichste Musikbiopic aller Zeiten – der Film hat sich nun, gerade einmal zwei Monate nach seinem Kinostart, auch den Titel des erfolgreichsten Biopics überhaupt gesichert. Mit 977 Millionen Dollar an den Kinokassen hat er den bisherigen Rekordhalter, Christopher Nolans Oscar-prämierten „Oppenheimer“, übertroffen, der vor drei Jahren 965 Millionen Dollar eingespielt hatte. Das berichten „Variety“ und „The Wrap“.

Eine Sprecherin von Lionsgate hat auf die Anfrage von ROLLING STONE zunächst nicht reagiert.

Der von Antoine Fuqua inszenierte Film, in dem Jaafar Jackson seinen berühmten Onkel verkörpert, hatte bereits am Eröffnungswochenende im April mit 217 Millionen Dollar weltweit einen Rekord aufgestellt. Seitdem spielte er täglich mehr als eine Million Dollar ein und erzielte allein in den USA bislang 370 Millionen Dollar – womit er zum dritterfolgreichsten Kinofilm in der Geschichte von Lionsgate avanciert ist. Auf den Plätzen eins und zwei stehen „The Hunger Games“ mit 408 Millionen Dollar aus dem Jahr 2012 und die Fortsetzung „Catching Fire“ von 2013.

Trotz Kritik ein Blockbuster

„Michael“, der Michael Jacksons frühe Jahre mit seinen Brüdern bei den Jackson 5 bis hin zur „Bad“-Tour 1988 nachzeichnet, ist trotz schlechter Kritiken und der Kritik, die Vorwürfe des sexuellen Kindesmissbrauchs gegen den King of Pop auszusparen, ein echter Kassenschlager geworden.

Neben dem Blockbuster-Erfolg des Films hat das Biopic auch das Interesse an Jacksons Musik neu entfacht. Sein Backkatalog verzeichnete einen enormen Streaming-Anstieg: „Thriller“ kletterte auf Platz sieben der „Billboard“ 200. In der Eröffnungswoche vom 24. bis 30. April wurden seine Soloaufnahmen in den USA 137,5 Millionen Mal offiziell auf Abruf gestreamt – ein Karrierehoch, das laut „Billboard“ den bisherigen Rekord um 146 Prozent übertraf.

Auch die Musik, die er mit den Jackson 5 (und später den Jacksons) aufgenommen hatte, erlebte in derselben Woche einen Aufschwung: 10,1 Millionen Streams, ein Plus von 135 Prozent gegenüber der Vorwoche.

Milliarden-Marke in Reichweite

„Michael“ dürfte die Milliarden-Marke an den weltweiten Kinokassen bald knacken – die Zeichen stehen gut. Der vom Jackson-Nachlass abgesegnete Biopic wurde durch eine turbulente Produktionsgeschichte begleitet: So waren die Filmemacher rechtlich daran gehindert, die Missbrauchsvorwürfe des Klägers Jordan Chandler gegen Jackson zu zeigen. Das zwang sie zu einer vollständigen Neuverfilmung des gesamten dritten Akts und verzögerte den Kinostart um fast ein Jahr. Der Film endet mit den Worten „The Story Continues“ – ein Hinweis darauf, dass eine Fortsetzung folgen könnte.