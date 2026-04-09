Michael J. Fox lebt noch – nach fehlerhafter Todesmeldung: „Relax, die machen das einmal im Jahr“

Diese Woche wurden die Gerüchte über den Tod von Michael J. Fox (der lebt) so maßlos übertrieben, dass der Schauspieler (immer noch am Leben) am Mittwochabend auf Social Media klarstellen musste, dass er tatsächlich noch unter uns weilt. Der Schauspieler ist 64 Jahre alt und wird das noch die nächsten zwei Monate bleiben, bevor er 65 wird.

Den Anstoß für diese Gerüchte gab CNN, als der Sender ein Video mit dem Titel „Remembering the life of actor Michael J. Fox“ verbreitete – wie „Entertainment Weekly“ berichtete. Nun, Fox erinnert sich bestens an sein Leben, weil er es noch lebt.

„Wie reagiert man, wenn man den Fernseher anmacht und CNN über den eigenen Tod berichtet?“, schrieb Fox in einem Threads-Post. „A) Auf MSNBC umschalten, oder wie auch immer die sich heutzutage nennen, B) sich kochend [sic] heißes Wasser auf den Schoß kippen – wenn es wehtut, ist man fein raus, C) die Frau anrufen – sie ist hoffentlich besorgt, aber beruhigend, D) Relax, die machen das einmal im Jahr, E) sich fragen wtf? Ich dachte, die Welt geht unter – aber anscheinend bin nur ich gemeint, und mir geht’s gut. Love, Mike.“

CNN entschuldigt sich

Der Clip, der inzwischen wieder entfernt wurde, zeigte Ausschnitte aus Foxs Karriere – darunter die Erfolgsserie „Family Ties“ und „Spin City“, die „Back to the Future“-Filme, „Teen Wolf“, „Greedy“, „Mars Attacks“ sowie eine mäßige Verfilmung von „Bright Lights, Big City“, neben anderen Produktionen. Fox wurde 1991 mit Parkinson diagnostiziert und machte die Erkrankung 1998 öffentlich – wie im Emmy-prämierten Dokumentarfilm „Still“ von 2023 zu sehen ist, der eindrucksvoll zeigt, wie sehr Fox das Leben genießt. Außerdem steht er weiterhin vor der Kamera und war zuletzt in der Serie „Shrinking“ zu sehen.

„Er kam Woche für Woche als [„Family Ties“-Figur] Alex P. Keaton in unsere Wohnzimmer und schließlich als [„Back to the Future“-Figur] Marty McFly auf die große Leinwand“, sagte der Sprecher des Tribute-Clips laut „EW“. „Doch Michael J. Fox schrieb als Parkinson-Betroffener und Befürworter der Stammzellenforschung ein ebenso eindrucksvolles drittes Kapitel.“

CNN entschuldigte sich in einer Stellungnahme für den Fauxpas. „Das Video wurde versehentlich veröffentlicht; wir haben es von unseren Plattformen entfernt und entschuldigen uns bei Michael J. Fox und seiner Familie“, sagte ein CNN-Sprecher gegenüber „EW“.

Seinen quicklebendigen Zustand hatte Fox zuletzt am Dienstag unter Beweis gestellt, als er beim PaleyFest in Los Angeles auftrat – wie „People“ berichtete.