Der US-Präsident glaubt zu wissen, warum der „King Of Pop“ kurz vor seinem Ableben nur noch ein Schatten seiner selbst war.

Donald Trump ist längst zum gewichtigsten Verschwörungstheoretiker der Vereinigten Staaten geworden. Seine verquere Meinung über Politik und Wirtschaft amüsiert die einen und erschreckt die anderen. Noch im Wahlkampf hatte der US-Präsident mit einer mysteriösen Aussage über Michael Jackson für Aufsehen gesorgt. So sagte er damals CNN, dass er wisse, warum der selbsternannte „King Of Pop“ kurz vor seinem Tod angeblich kein Selbstvertrauen mehr hatte. „Ich kenne die wahre Geschichte über Michael Jackson. Wissen Sie, als er gestorben ist, haben viele Leute über ihn gesprochen – Leute, die ihn nicht besonders gut gekannt haben!“, übermittelte er in dem Gespräch. Ohne Selbstvertrauen kein…