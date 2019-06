Janet Jackson: „Die Missbrauchs-Vorwürfe gegen Michael werden seinem Vermächtnis nichts anhaben“

Im Netz regten sich viele Fans über die wohl überraschendste Sex-Szene von „Game of Thrones“ auf. Schauspielerin Maisie Williams kann darüber nur lachen.

„Game of Thrones“ geht unweigerlich dem Ende entgegen. Aber obwohl die große Schlacht (und damit auch das große Sterben vieler liebgewonnener Charaktere) kurz bevor steht, diskutieren viele Anhänger der Fantasy-Reihe über etwas ganz anderes. In der zweiten Episode von Staffel 8, „A Knight of the Seven Kingdoms“, herrscht in Winterfell Agonie vor dem letzten Gefecht und der Ankunft der Weißen Wanderer. Für die längst vom Leben gezeichnete Arya Stark (Maisie Williams) der Moment, etwas zu tun, dass sonst vielleicht vor ihrem möglichen Tod nicht mehr möglich wäre. So sieht man die einst als kampfvernarrtes elfjähriges Mädchen gestartete Göre, wie sie impulsiv und…