Am 29. August wäre Michael Jackson 60 Jahre alt geworden. Das Werk des verstorbenen Superstars bleibt eine große Pop-Erzählung, die sich auch nach seinem Tod erweitert, etwa mit dem posthum erschienenen Album „Michael“ mit neun unveröffentlichten Songs sowie diversen Reissues.

Weiterlesen Neue Serie Die besten Songwriter aller Zeiten: Michael Jackson Michael Jackson zauberte im Studio wie aus dem Nichts perfekt komponierte Dancefloor-Klassiker aus dem Hut. Dafür hatte er ein erstaunliches Konzept. Laut der „Los Angeles Times“ sollen bald weitere Werke aus dem Archiv des King of Pop erscheinen. Die Nachlassverwalter von Jacksons Erbe arbeiten demnach mit einem „hochkarätigen Producer“ zusammen, den die Verantwortlichen aber nicht nennen wollten, da es vermutlich einen unangekündigten Release geben wird. Wie umfassend dieser sein wird, ist nicht klar.

„Was hätte Michael getan?“

„Wir haben sehr viele Projektideen und Fan-Geschenke entwickelt“, erklärte John Branca, Teil der Nachlassverwaltung, gegenüber der Zeitung. „Michael war so facettenreich und hat immer versucht, die Marke voranzutreiben. Wir wollen Dinge machen, die jede von Michaels Seiten treffend einfängt. Aber wir fangen immer damit an, uns zu fragen: ‚Was hätte Michael getan?’“