Die besten Songwriter aller Zeiten: Michael Jackson

Das erfolgreichste Album der Musikgeschichte, 'Thriller' von Michael Jackson, belegt 1982 erstmals den Spitzenplatz in den US-Charts. Lesen Sie hier unsere Rezension der „25th Anniversary“-Edition.

Michael Jackson – Thriller: 25th Anniversary Edition ★ ★ ★ ★ Noch einmal mit Gefühl: Der Brecher der 80er Jahre in noch einmal veränderter, wennn auch kaum verbesserter Fassung zum Jubiläum. Diesmal ohne Onkel Quincy Jones' Erinnerungen aus dem Brotbeutel. Als er 1964 in der ersten Verfilmung von "I Am Legend" die Titelrolle von "The Last Man On Earth" spielte, war Vincent Price längst zu einer Ikone des Horrorfilms geworden. Das bleibende Verdienst, die Stimme dieses Mimen - eines der größten Leinwandschurken und Feinschmecker Hollywoods — Millionen von Teenagern weltweit nahegebracht zu haben, wird Michael Jackson bzw. Quincy Jones niemand je streitig machen…