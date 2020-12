Seit Jahren führt der King Of Pop die „Forbes“-Verdienstliste verstorbener Prominenter an. Platz zwei dürfte hierzulande allerdings verwundern.

Als Michael Jackson vor elf Jahren plötzlich verstarb, waren innerhalb weniger Stunden alle verfügbaren Alben des Sängers ausverkauft. Es dauerte Tage, bis Nachschub in die Läden kam. Auch wenn dies vor den Zeiten des massenhaften Streamens über Spotify und Co. war, ist das Interesse an dem King Of Pop trotz der Anschuldigungen zahlreicher mutmaßlicher Opfer, von ihm sexuell missbraucht worden zu sein, weiter riesig. Das weist die jährlich vom „Forbes“-Magazin ermittelte Liste der Spitzenverdiener nach, die bereits verstorben sind. So bescherte Michael Jackson seinen Erben in den vergangenen zwölf Monaten rund 48 Millionen US-Dollar. Die Liste bezieht sich auf Einnahmen…