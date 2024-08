„Megalopolis“: Trailer schockt mit gefälschten Kritiker-Zitaten

Bevor Francis Ford Coppolas Monumentalfilm im Herbst in die Kinos kommt (hierzulande am 26. September), sollte noch mal ordentlich die Werbetrommel für „Megalopolis“ gerührt werden. Genau dafür veröffentlichte Lionsgate am 21. August einen frischen Trailer zum Epos, bei dem nicht nur die Bilder für sich sprechen sollten, sondern auch mithilfe von überschwänglichen Kritiker:innenzitaten in Sachen Hype nachgeholfen werden sollte. Soweit, so normal. Das Problem hierbei: Die verwendeten Zitate stammten zwar von angesehenen Filmexpert:innen, jedoch waren ihre Ausführungen zum Werk so nicht in ihren Filmkritiken zu finden. Es handelte sich um Fake-Zitate.

Lionsgate: „Wir haben es vermasselt“

Nachdem den zitierten Menschen und findigen Zuschauenden die gefälschten Zitate auffielen und sie sich dazu öffentlich äußerten, ruderte das Filmstudio zurück. Der besagte „Megalopolis“-Trailer wurde offline genommen. Es folgte eine Entschuldigung von Lionsgate, die via „Variety“ verbreitet wurde: „Wir entschuldigen uns aufrichtig bei den beteiligten Kritikern sowie bei Francis Ford Coppola und American Zoetrope für diesen unentschuldbaren Fehler in unserem Prüfverfahren. Wir haben es vermasselt. Es tut uns leid.“

Ein Meisterwerk wie „The Godfather“?

Die Idee hinter den zitierten Stimmen ergibt Sinn: Coppolas Epos sollte so gut positioniert werden, dass es sich schon beim Trailergucken so anfühlte, als würde man sich auf ein Meisterwerk im Stile von „The Godfather“ und „Apocalypse Now“ einstimmen. Wie die Trailer-Sätze letztlich zustande kamen, ist nicht bekannt.

„Selbst wenn man zu den Menschen gehört, die keine Kritiker mögen, haben wir es kaum verdient, dass man uns Worte in den Mund legt. Der triviale Skandal an der ganzen Sache ist jedoch, dass der ganze „Megalopolis“-Trailer auf einer falschen Erzählung beruht“, so das Statement vom fälschlich zitierten „Variety“-Filmkritiker Owen Gleiberman dazu.

Hier der „Megalopolis“-Trailer, der noch freigegeben ist:

In dem Sci-Fi-Drama dreht sich alles um Cesar Catilina (gespielt von Adam Driver), der sich als Architekt hervortun will, in dem er das hochverschuldete New York City als Utopie mit erneuerbaren Materialien neu aufpeppeln und zu Glanz bringen will. Im Gegenüber steht Frank Cicero (Giancarlo Esposito), der Bürgermeister alter Schule, der vor allem Korruption und Machtmissbrauch pflegt. Weiter bei dem Monster-Werk mit Anspielungen ans Römische Reich dabei: Aubrey Plaza, Jason Schwartzman, Shia LaBeouf, Grace VanderWaal, Dustin Hoffman, Nathalie Emmanuel, Jon Voigt und Laurence Fishburne.