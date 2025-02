Endlich! Reunion von R.E.M.! (Na ja, für einen Song)

Michael Stipe, Peter Buck, Mike Mills und Bill Berry schlossen sich am Donnerstag (27. Februar 2025) der R.E.M.-Coverband von Michael Shannon und Jason Narducy an. Gemeinsam intonierte man „Pretty Persuasion“ aus dem „Reckoning“-Album.

Trotz der klipp und klaren, über die Jahre mantramäßig wiederholten „Niemals Reunion!“-Statements der Band, ist man im Hause R.E.M. noch sehr gut aufeinander zu sprechen. Michael Stipe und Mike Mills haben schon einige Reissues ihrer Meisterwerke auf Promotour beworben, wie „Out of Time“ und „Automatic for the People“. Auch das ist eine Art von Reunion für R.E.M. gewesen.

Songwriters Hall of Fame

Da kennt man auch auf der Bühne keine Scheu. Vor ihrer Aufnahme in die Songwriters Hall of Fame gaben sie 2004 ihr erstes vollständiges Gruppeninterview seit fast 30 Jahren. Und betonten wieder, dass eine Reunion ausgeschlossen sei. Weil „es nie wieder so gut werden würde“ wie einst. Immerhin ließen sie sich zu einer Performance von „Losing my Religion“ hinreißen.

Letztes Jahr gingen der Schauspieler Michael Shannon („Man of Steel“) und der Indie-Rocker Jason Narducy auf Tournee. Jeden Abend spielten sie das 1983er-Debütalbum „Murmur“ von R.E.M. in voller Länge. Und während dieser Tournee traten sie auch im 40 Watt Club in Athens auf. Der Heimatstadt von R.E.M. Die vier Mitglieder von R.E.M. waren anwesend. Kamen aber getrennt, nicht gemeinsam auf die Bühne zu Shannon und Narducy.

Nun betourt das Duo einen Klassiker von R.E.M., „Fables Of The Reconstruction“ aus dem Jahr 1985. Bei ihrer Show in Portland Anfang dieser Woche schlossen sich ihnen der R.E.M.-Gitarrist Peter Buck und das Tourmitglied Scott McCaughey an. Am Donnerstagabend war es so weit. Im 40 Watt gab es komplettes R.E.M.-Wiedersehen. Immerhin für einen Song.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Während des 32 Songs umfassenden Sets kamen alle vier R.E.M.-Mitglieder nacheinander auf die Bühne. Der Gitarrist von Patti Smith, Lenny Kaye, half bei zwei Coverversionen von Velvet Underground aus, der Komiker Dave Hill schloss sich der Band bei einer Version von Aerosmiths „Toys In The Attic“ zum Abschluss des Auftritts an.

Michael Stipe und Michael Shannon sangen gemeinsam „Pretty Persuasion“. Bill Berry und Peter Buck warteten schon.

In der Mitte des Songs stürmte dann Mike Mills auf die Bühne, um die Harmonien zu intonieren. Michael Shannon konnte sein Glück kaum fassen. Wie ein Fanboy verkündete er: „Oh mein Gott. Oh mein Gott! Oh mein verdammter Gott. Dies ist ein besonderer Ort, an dem Träume wahr werden.“ Das war die Reunion. Wenn auch nur für einen Song.