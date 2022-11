R.E.M.: Peter Buck über die Chance einer Wiedervereinigung

In einem Interview hat Gitarrist Peter Buck über seine Zeit bei R.E.M. gesprochen und erklärt, wieso er sich heutzutage nicht mehr seiner ehemaligen Band, die sich 2011 auflöste, anschließen würde.

Peter Buck über das Ende von R.E.M.: „Ich würde es nicht ändern, aber ich würde auch nicht wieder so weitermachen“

Über Tiefpunkte mit den Kollegen sprach der 66-Jährige in der neuen Ausgabe von „Classic Rock“: „Als die nicht-musikalischen Dinge so intensiv wurden, hat mir das ein wenig die Freude genommen. Es sind einfach die Aspekte, bei denen man aufwacht und sagt: ‚Puh, ich will heute nicht fotografiert werden. Und ich will nicht so tun, als wäre ich ein Schauspieler in einem Video, in dem ich nicht spielen kann.‘“

Dennoch sprach Buck auch von den schönen Erlebnissen: „Ich habe es geliebt, in Glastonbury aufzutreten und viele Platten zu verkaufen, aber das war nie der Grund, warum ich das gemacht habe. Und als wir an den Punkt kamen, an dem wir beschlossen, dass es das Ende war, fühlte sich dennoch alles Erlebte wie eine große gemeinsame Erfahrung an. Ich würde es nicht ändern, aber ich würde auch nicht wieder so weitermachen.“

Buck betonte, dass R.E.M. 2011 zum richtigen Zeitpunkt aufhörten, nämlich während eines Hochs. Er erklärte: „Die letzten beiden Platten waren wirklich stark. Aber ich hatte einfach das Gefühl, dass, egal wie gut unser letztes Werk war, es nicht mehr unsere Zeit war. Und das ist fair, und ich verstehe das. Und wir hatten Glück. Auf der letzten Tournee haben wir immer noch vor einer riesigen Menge von Leuten gespielt. Wir waren in Südamerika, das war wie bei den Beatles. Jeder hatte das Gefühl: ‚Ja, das ist ein wirklich guter Zwischenstopp.“ Zu R.E.M. gehörten neben Buck zuletzt noch Sänger Michael Stipe und Bassist Mike Mills. Schlagzeuger Bill Berry stieg 1995 aus.