Wegen Verschwörungsmythen: Instagram sperrt das Konto von Michael Wendler

Am Donnerstag (4. Februar) sprach sich der Ethikrat im Rahmen der Bundespressekonferenz gegen eine schnelle Lockerung der Corona-Maßnahmen für Geimpfte aus. Ausnahmen wären aber möglich.

Seitdem die Möglichkeit zur Corona-Impfung besteht, wünschen sich bereits viele Menschen soziale Aktivitäten wieder herbei. Daran etwa, dass ein Bar-Besuch unter Vorbehalt einer Impfung wieder möglich sein könnte oder aber Festivals, Konzerte und Clubs wieder Anlaufstationen werden. Am Donnerstag (4. Februar) stellte der Ethikrat seine Vorstellungen zum Thema öffentliches Leben mit Impfung in einer Bundespressekonferenz vor. Dieser erörterte, dass eine schrittweise Öffnung im Rahmen des Möglichen sei, wenn Veranstalter nach der Wiedereröffnung von Konzerthallen entschieden, nur geimpften Personen Zugang zu gewährleisten. Jedoch ergänzte Alena Buyx, Vorsitzende des Ethikrates: „Daraus ergibt sich aber keine Impfpflicht durch die Hintertür.“ Ebenso wäre es…