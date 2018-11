„Meine Damen und Herren, ich muss tatsächlich jetzt in eigener Sache mal zu einem ernsteren Thema kommen“, erklärt Jan Böhmermann nach seinem Standup-Monolog. „Ein Thema, auf das sich die Medien in dieser Woche ja regelrecht gestürzt haben. Meinungsmacher von der ‚Apotheken-Umschau‘ bis zum Hund von Sarah Kuttner. Ein Thema, was unsere Sendung betrifft, war diese Woche überall in den Schlagzeilen, im Speziellen mich betrifft das Thema.“

So fängt die jüngste Folge „Neo Magazin Royale“ an, von der man eine Reaktion des Moderators auf Oliver Polaks Antisemitismus-Vorwürfe erwartete. Der Komiker hat in seiner Schrift „Gegen Judenhass“ (Suhrkamp) eine Show-Einlage Böhmermanns, Klaas Heufer-Umlaufs und Serdar Somuncus beschrieben, in welchem sich ein systematischer Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft widerspiegeln solle. Polak nannte Böhmermann dabei nicht namentlich, die Identifikation übernahmen nach Buch-Veröffentlichung dafür andere.

„Nicht unfehlbar“

„Ich bin für Offenheit. Ich bin auch ein Typ, der Fehler zugeben kann und sich auch entschuldigen kann“, sprach der Moderator weiter, ohne genau auf die Auseinandersetzung einzugehen. „Ich bin nicht unfehlbar, und das weiß ich auch, Ich schäme mich dessen nicht. Denn wenn du ein richtig guter Komiker sein willst, dann musst du vor allem kritikfähig sein. Und du musst selbstreflektiert sein und hart zu dir selber“. Mit diesen Worten moderierte Böhmermann schließlich den „Investigativ-Reporter“ Florentin Will an. Dieser inszenierte stattdessen einen Streit zwischen dem Moderator und Sidekick Ralf Kabelka um einen vermeintlichen Schnittfehler.

Damit kommentierte Böhmermann die Auseinandersetzung mit Polak nicht direkt. Er reagierte nur andeutend auf die Beschwerde: Allerlei Sätze, auch das Pardon gegenüber Kabelka („Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Aber du hast auch nicht alles richtig gemacht“) sollten sich wohl auf die Situation mit Polak übertragen lassen.