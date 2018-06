Mike Shinoda: Was Linkin Park von AC/DC unterscheidet

Auch mit 66 kann man „Highway To Hell“ von AC/DC noch überzeugend schmettern.

„Highway To Hell“ ist auch im Alter noch von großer Wichtigkeit. Das bewies Jenny Darren, 68, die den AC/DC-Klassiker in der Fernsehshow „Britain's Got Talent“ schmetterte und damit die Jury umhaute. Die Kollegen von „Metal Hammer“ sind auf den Clip (s.u.) aufmerksam geworden. Dabei ist Darren durchaus Profi: Ende der 1970er sang sie in der Band Stoney End, heute ist sie Frontfrau bei The Ladykillers. Fun Fact: Aus Jenny Darrens „Heartbreaker“ machte Pat Benatar 1979 einen Hit. AC/DC – „Highway To Hell“: https://youtu.be/LO6OaR5PK_w