Für die vier Konzerte von Guns N'Roses in Deutschland stehen die Support Acts fest.

Insgesamt fünf Bands begleiten Guns N'Roses bei ihrer „Not In This Lifetime“-Tour durch Deutschland, bei der Axl Rose und Kollegen vier Konzerte geben. Die Gunners-Riesenfans Manic Street Preachers sind bei zwei Shows dabei (s.u.) Dazu kommen die Rival Sons, die als Support Act der Rolling Stones schon Erfahrung auf großen Bühnen sammeln konnten. Außerdem treten Greta Van Fleet auf, Tyler Bryant & the Shakedown und The Pink Slips Guns N' Roses live – die Vorbands: 03.06.2018 Berlin – Olympiastadion (Manic Street Preachers, Greta Van Fleet) 12.06.2018 Gelsenkirchen – Veltins-Arena (Manic Street Preachers, The Pink Slips) 24.06.2018 Mannheim – Maimarktgelände (Rival…