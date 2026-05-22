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Mike White enthüllt: Zwei „Survivor 50“-Kandidaten stoßen zu „The White Lotus“ Season 4

Showrunner Mike White hat bestätigt, dass Charlie Davis und Kamilla Karthigesu aus „Survivor 50“ in der vierten Staffel von „The White Lotus“ auftreten werden.

Der Cast der vierten Staffel von „The White Lotus“ hat Zuwachs bekommen: Creator und „Survivor“-Veteran Mike White hat verraten, dass zwei seiner Insel-Mitstreiter in der Serie zu sehen sein werden.

White, der 2018 bei „Survivor“ mitmachte und sogar die Dreharbeiten zu „The White Lotus“ Season 4 verschob, um an dem gerade zu Ende gegangenen „Survivor 50“ teilzunehmen, gab beim fehlerbehafteten Live-Staffelfinale bekannt, dass Charlie Davis und Kamilla Karthigesu – zwei Kandidaten der aktuellen Staffel – demnächst nach Frankreich fliegen werden, um ihre Rollen in der HBO-Serie zu drehen.

Es ist nicht das erste Mal, dass White „Survivor“-Teilnehmer in „The White Lotus“ einchecken lässt: Laut „Deadline“ waren in Staffel 2 Angelina Keeley und Kara Kay – Whites Mitstreiterinnen aus „Survivor: David vs. Goliath“ – als Hotelgäste in Cameo-Rollen zu sehen.

Starbesetzung in Staffel 4

Davis und Karthigesu werden in „The White Lotus“ voraussichtlich ebenfalls nur kurze Gastauftritte haben und kaum mit dem Cast der vierten Staffel interagieren. Zu diesem gehören Vincent Cassel, Steve Coogan, Chris Messina, AJ Michalka, Kumail Nanjiani, Chloe Bennet, Sandra Bernhard, Heather Graham, Max Greenfield, Rosie Perez sowie die kürzlich hinzugekommene Laura Dern, die Helena Bonham Carter ersetzt.

White war beim „Survivor 50“-Finale per Satellit vom „The White Lotus“-Set in Frankreich zugeschaltet, wo die Serie gerade eine Staffel rund um die Filmfestspiele von Cannes dreht.