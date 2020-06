Miley Cyrus zerstört die Beatles – Grusel-Cover von „Help!“

auch interessant



Nach wie vor ist Amerika einer der Hotspots der Corona-Pandemie. Hilfe benötigt es an jeder Stelle – und so haben sich am Samstag (27. Juni) eine Reihe namhafter Musiker, Schauspieler und anderer Prominente unter dem Titel „Global Goal: Unite for Our Future“ für ein Benefizkonzert zusammengetan.

Gesammelt wurde Geld für die Koordination und Entwicklung von COVID-19-Tests und die Entwicklung von Impfstoffen.

Auch Miley Cyrus trug ihren Teil zu der insgesamt gelungenen Veranstaltung bei, machte aber eine denkbar unglückliche Figur. Ihre Aufgabe war aber auch keine einfache: eine Cover-Version des Beatles-Klassikers „Help!“ in einem leeren Rose-Bowl-Stadion in Los Angeles.

Miley Cyrus will wieder Zuschauer im Stadion

Sonst finden hier bis zu 90.000 Menschen Platz, die aber wegen der Verbreitung des neuartigen Erregers natürlich derzeit keinen Zugang haben. Die Sängerin müht sich redlich, das Ausrufezeichen zu sein, auf das man sie auf dem Rasen in einem überdimensionalen „Help!“-Schriftzug platziert hat.

Aber keine Sekunde hat man das Gefühl, dass es sich bei dem Song, den sie da zusammenröhrt, um einen der größten Hits der Fab Four handelt. Und die pausenlos schwebenden Kameras tun Cyrus auch nicht wirklich einen Gefallen.

Die 27-Jährige widmete ihren Auftritt „denen, die unermüdlich an Tests, Behandlungen und Impfstoffen arbeiten, damit wir alle an Orten wie diesem leeren Stadion wieder zusammenkommen können“.

Wenn ihr Beatles-Cover diesen Zweck erfüllt, dann ist das Ziel auch erreicht. Noch einmal zu Gemüte führen muss man sich den Auftritt allerdings nicht.