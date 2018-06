Lange nichts mehr von Miley Cyrus gehört! Das liegt vielleicht daran, dass sich die wandlungsfähige Sängerin und Influencerin seit neustem eher an das konservative Publikum heranwanzt und mit Country-Balladen betört. Vielleicht alles nur ein geschickter Trick der ultraliberalen Amerikanerin, die in der Vergangenheit mehr als einmal im Netz und auch bei allerlei anderen Anlässen blank zog und öffentlich mehr Freiheit für Nippel, Schamhaar und sexuell anders Denkende forderte. Vielleicht will sie nun nur geschickt das „Heartland“ Amerika bekehren. Und das gewinnt man nun einmal nicht mit geplanten Nackt-Auftritten.

Weiterlesen Lily Allen postet zwei Vagina-Fotos – will sie Helene Fischer Konkurrenz machen? Lily Allen geht aufs Ganze und zeigt im Gegensatz zu ihrer Kollegin Helene Fischer unten alles. Zwischenzeitlich nahm die ehemalige Disney-Göre aber auch eine Platte mit den Flaming Lips auf, weil sich die 25-Jährige so gut mit Wayne Coyne versteht und musikalisch anscheinend für alle Schlupfwinkel offen ist. Diese intime Verbindung steuert nun einem neuen, pikanten (manche würden sagen: ekligen) Höhepunkt zu. Mit Hilfe von Miley Cyrus‘ Urin wollen sie eine neue LP pressen lassen.

Miley Cyrus und The Flaming Lips: Intime Verbindung

Was für die Sängerin ein Novum ist, hat bei den Flaming Lips Methode: Die Band mischte in der Vergangenheit schon Bier und Blut an, um ihre Schallplatten zu produzieren. Coyne verkündete die „frohe“ Botschaft in einem Interview mit dem „NME“.

Coyne: „Die nächste Platte, über deren Veröffentlichung wir gerade sprachen, ist die „Miley Cyrus And The Dead Petz“-Platte. Wir nahmen eine gute Menge von Mileys Pisse und mischten sie mit etwas Glitzer und rührten sie hinein. Ich denke, das würde den Einsatz für alle erhöhen. Nicht wahr?“

Weitere Details sind überflüssig.

Weiterlesen