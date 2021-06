ROLLING STONE im Juli 2021 – Titelthema: Amy Winehouse

Ungewöhnliches türkisch-griechisches Duo: Die erste Single von Volkan & Aristo steht ganz im Zeichen des Jazz.

Volkan & Aristo schreiben und spielen ihr eigenes Musikgenre, das sie „World Soul“ nennen. In ihrer Debütsingle „What A Beautiful Day“ vermengen sie Soul, Vocal-Jazz und Weltmusik. Ihr Credo: die Seele der Musik am Leben zu erhalten. Das Debüt-Lied ist eine Hommage an die große Ära der Jazzstandards. Volkan und Aristo: Türkei trifft Griechenland Volkan Baydar ist ein türkischer Singer-Songwriter, Musikproduzent und die Stimme der Hamburger Popband Orange Blue. Aristo ist ein griechischer Klavierspieler und Trompeter, Arrangeur und Komponist. Vor über 15 Jahren lernte Volkan den Griechen Aristo kennen, einen der „vielseitigsten Musiker zwischen niederländischer Nordseeküste (dort wohnt er) und…