Nehmen Mötley Crüe neue Musik auf?

Eigentlich haben hat sich Mötley Crüe Ende 2015 aufgelöst. Doch schon damals schloss Vince Neil nicht aus, dass es jemals neue Projekte der Hair-Metal-Veteranen geben könnte. Jetzt verkündete Neil via Twitter, dass Mötley Crüe zurück ins Studio gehen.

Exciting news! I’ll be going back in recording studio in a few weeks with the boys to record 4 brand new Motley Crue tracks! Rock On!!

— Vince Neil (@thevinceneil) September 13, 2018