Tommy Lee duscht nur einmal in der Woche – sagt seine Frau

Das stinkt doch zum Himmel: Tommy Lee soll angeblich nur einmal in der Woche in die Duschtasse steigen. Das hat jetzt zumindest seine Frau Brittany Furlan behauptet.

Furlan lüftete dieses schmutzige Geheimnis in einer kürzlich erschienenen Folge des Podcasts „Off the Vine“. Über die Hygienegewohnheiten des Mötley-Crüe-Schlagzeugers sagte sie: „Mein Mann ist sehr ordentlich, was man von einem Musiker nicht erwarten würde. Man geht eher davon aus, dass er ein verdammter Albtraum ist, richtig? So ,dreckig‘… Ich meine, er duscht zwar nicht oft, aber er ist sehr ordentlich“

Das Kind mit dem Bade ausschütten

Momentchen, was war das? Soll sich das uralte Rockstar-Klischee des langhaarigen Schmutzfinks tatsächlich als wahr entpuppen? Auf die Bemerkung angesprochen, fuhr der Internetstar fort: „Er duscht nicht gerne. Ich glaube, das ist europäisch“, versuchte sie eine Begründung. Tommy Lee hat griechische Wurzeln – wurde selbst sogar in Griechenland geboren.

Seine Körperpflege-Routine sei ein Relikt aus der Kinderstube – vor allem seine Mutter habe ihm da so manches mitgegeben, wie seine Ehefrau nun preisgab. „Als er aufwuchs, sagte seine Mutter, dass das ein Ding in Europa ist: Man braucht nicht jeden Tag zu duschen. Sie würden sich nur mit einem Waschlappen waschen, wenn sie das Gefühl hatten, dass sie ein bisschen schmutzig würden. Aber duschen – mein Mann duscht etwa einmal pro Woche.“

Bei ihr selbst sei das allerdings ganz anders, fügte sie schnell hinzu. Sie stellte klar, dass sie „jeden Abend“ dusche und sich einmal in der Woche die Haare wasche. „Aber das ist mein Ding, ich bin übermäßig sauber. Und ich entziehe meinem Körper damit all die Öle und alles, was er wahrscheinlich braucht.“ An sein Unbehagen gegenüber der Nasszelle habe sich die Schauspielerin und Komikerin inzwischen gewöhnt. „Er ist so gut aussehend. Es ist wirklich verrückt. Er ist ein wirklich gut aussehender Typ. Er ist mir nicht wirklich unangenehm.“

Nicht geruchlos – aber geschmacklos

Unangenehm muss für Außenstehende allerdings ein ganz besonderer Wettbewerb bei Mötley Crüe gewesen sein. Im Jahr 2008 schrieb Jon Holmes in seinem Buch „Rock Star Babylon“ etwa, dass Drummer Lee und Bassist Nikki Sixx einst einen Wettstreit veranstalteten, wer am längsten ohne Duschen oder Aufräumen auskomme – und trotzdem noch in der Lage sei, Groupies zu verführen. Laut Holmes konnten sie „zwei Monate“ ohne das kühle Nass auskommen, bevor sich ein Groupie angeblich während des Sex auf Sixx übergab.

Nur die Hände in Unschuld gewaschen

Seit 2017 sind die Schauspielerin Brittany Furlan und der Rockmusiker ein Paar. 2018 heirateten sie – für Lee die vierte Ehe. Im Mai wurde Tommy Lee wegen sexueller Nötigung verklagt. 2003 soll er eine Frau in einem Helikopter belästigt haben. Der Musiker bestreitet die Vorwürfe.